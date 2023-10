Lastekirjanikud kirjutasid inimõigustest kaheksa miniraamatut

Eesti lastekirjanduse keskuses said kokku viis kirjanikku ja viis illustraatorit neljast riigist, kelle koostöös valmis kaheksa miniraamatut lastele. Lugude ühine teema on ei midagi keerulisemat kui inimõigused.

Volditavate koomiksiraamatute autorid on teadlikult valitud erineva tausta ja päritoluga. Nende hulgas on prantslasi, sakslasi, eestlasi ja leedulasi. Eesti lastekirjaniku Kairi Looki ning Saksamaalt pärit illustraatori Julia Dürri koostöös valmis raamat "Rannapäev".

"Meie teema oli võrdsed võimalused. Ja siis me otsustasime, et me anname võrdse võimaluse ühele pesakonnale vampiiridele, kes otsustavad ühel hommikul, et ka nemad tahavad minna randa päevitama ja ujuma," rääkis Look.

"Me küsisime lastelt, et mis on neil ühist ja mis on nende erinevused. Ja üks neist vastas, et me oleme kõik inimesed," ütles Dürr.

Kuue- kuni kümneaastastele lastele mõeldud pisikesed raamatud mõtisklevad ka kultuurilise mitmekesisuse, vabaduses elamise ja erinevate kehade üle. Prantsuse-Leedu koostöös valminud teos õpetab iseenda eest seisma, jutustades lugu loomaaeda külastanud lapse silme läbi.

"Minu jaoks on sellel raamatul revolutsiooniline sõnum. Sa võid öelda "ma ei ole nõus". Ja võidki end niimoodi väljendada. Lapsed, te võite öelda: "ma pole nõus"," lausus prantsuse näitekirjanik Edouard Signolet.

Raamatuid saab lugeda elektrooniliselt või alla laadida aadressil tinybooks.eu. Miniraamatuga on kaasas psühholoogi koostatud küsimused lapse loomingulisuse arendamiseks.