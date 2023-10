Ka reedel võib sadada lörtsi ja lund

Reedel laieneb Skandinaavia ja Soome kõrgrõhuala lõunaserv Baltimaade kohale. Kuid sooja merevee kohal areneb külmas õhus siiski pilvi, mis annavad sademeid eelkõige rannikualadel. Tuul on tugev ning madala temperatuuri tõttu võivad teed mitmel pool libedaks tõmbuda.

Öl vastu reedet on pilvisus muutlik ning rannikualadel sajab lörtsi ja vihma. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul 7 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kohati +4 kraadi.

Reede hommikul on vahelduva pilvisusega, rannikul pilvisem ilm. Kui põhjarannikul sajab vihma ja lörtsi, siis Kagu-Eestis võib vähest lund tulla. Tuul puhub kirdest ja idast 4 kuni 9, rannikul 8 kuni 13, iiliti 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on null kraadi ümber, rannikul kuni +4 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Rannikualadel sajab kohati ikka lörtsi ja vihma, mandri kaguosas ennelõunal ka lund. Puhub kirde- ja idatuul 6 kuni 12, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Nädalavahetus algab mõõduka, kohati tugevate tuuleiilide saatel. Laupäeva õhtul pilvisus tiheneb ning hakkab vihma ja lörtsi sadama. Pühapäevast alates tuul vaibub. Taevas on pilves ning mitmel pool sajab vihma. Selginemist on oodata alles teisipäeval. Samas õhutemperatuur on kergel tõusuteel.