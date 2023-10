Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1380 sõdurit ja 55 tanki. Axios vahendab, et USA saadab Iisraelile osa algselt Ukrainale mõeldud laskemoonast. ISW analüütiku sõnul on Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal on eelmistest reididest suurim. Krimmi lennuväljal märgati MiG-31 hävituslennukeid.