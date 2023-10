Nafta hinnad tõusid nädalaga oluliselt

Brenti toornafta hind tõusis ühe protsendi võrra, nüüdseks maksab Brenti nafta barrel 93,26 dollarit. Brent on Põhjamerel ammutatav ja Euroopas kaubeldav nafta bränd, mis mõjutab oluliselt Euroopa kütusehindu.

Ameerikas kaubeldav WTI nafta hind tõusis reedel 1,6 protsenti ehk WTI nafta barreli eest tuleb maksta praegu 90,78 dollarit.

Nädalaga tõusis Brenti hind 2,6 protsenti ning WTI hind tervelt 3,5 protsenti.

Nafta hinnad on tõusnud oluliselt sel nädalal Iisraeli ja Hamasi vahelise konflikti tõttu. Kuigi Iisrael pole suur naftat eksportiv riik, kardetakse, et konflikti eskaleerumine võib mõjutada Iraani nafta tarneid maailmaturule. Samuti kardetakse teiste nafta eksportivate Lähis-Ida riikide konflikti sekkumist, mis võib mõjutada ka nende naftaeksporti, vahendab Financial Times.

Sel nädalal tühistas USA ajutiselt osad sanktsioonid Venezuela naftale pärast Venezuela autoritaarse valitsuse ja demokraatliku opositsiooni vahelist kokkulepet läbi viia vabad presidendivalimised.

Kuigi Venezuela riigivõlakirjade hind turgudel tõusis järsult neljapäeval, pole sanktsioonide tühistamise otsus nafta hinnale veel mõju avaldanud.