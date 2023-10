Donald Trumpi endine jurist Sidney Powell tunnistas end süüdi katses sekkuda 2020. aasta presidendivalimiste tulemuste väljakuulutamisse Georgias.

Powell oli üks suurimaid Trumpi väite toetajaid, et valimistulemused olid võltsitud Trumpi kahjuks ja demokraadist kandidaadi Bideni kasuks. Powell isegi lubas, et ta avaldab Trumpi väiteid kinnitavad tõendid, kuid ta pole seda kunagi teinud.

Selle aasta augustis esitas Georgia osariigi prokuratuur Trumpile, Powellile ja veel 17 inimesele süüdistused valimiste tulemuste väljakuulutamisse sekkumises. Süüdistus põhineb Georgia rangetel väljapressimisvastastel seadustel.

Endisest föderaalprokurörist Powell tunnistas end süüdi kuues tema vastu esitatud süüdistuses kõigest üks päev enne seda, kui pidi toimuma vandekohtunike valimine tema kohtuasjas.

Powell ja teine Trumpi jurist Kenneth Chesebro nõudsid kiiret kohtupidamist ning kohus nende üle pidi toimuma varem kui teiste samas kohtuasjas süüdistatute üle. Chesebro pole veel ennast süüdi tunnistanud.

Kohtumenetluse alguskuupäev Trumpi üle Georgias pole veel selge. Trump seisab silmitsi nelja erineva kohtumenetlusega erinevates osariikides ja föderaaltasandil, lisaks tema vastu on esitatud mitu tsiviilhagi.

Trump kandideerib kolmandat korda USA presidendiks pärast üllatuslikku valimisvõitu 2016. aasta valimistel ja valimiskaotust keset pandeemiat peetud 2020. aasta valimistel.

Trump jääb selgeks favoriidiks järgmise aasta jaanuaris algavate vabariiklaste eelvalimiste eel, mille käigus peab selguma vabariiklaste ametlik presidendikandidaat. Süüdistuste esitamised ja kohtuasjad on ainult suurendanud Trumpi toetust vabariiklaste seas.

Kuid Powelli otsus ennast ootamatult süüdi tunnistada võib valmistada peavalu Trumpile ja tema juristidest kaitsjatele. Powell nõustus kuueaastase tingimisi vangistuse ning 2700-dollarise rahatrahviga. Kõige olulisem on see, et ta nõustus tegema prokuratuuriga koostööd ja esinema kohtus prokuratuuri tunnistajana samas kohtuasjas süüdistatavatest oma endiste kaaslaste vastu.

Trump pole veel Powelli juhtumit kommenteerinud.

Sidney Powell on teine süüdistatav Georgia kohtuasjas, kes läks kokkuleppele prokuratuuriga. Varem tunnistas end süüdi ja nõustus prokuratuuri tunnistajana kohtus ütlusi andma Scott Graham, kes käendas süüdistatavate kautsjoni.