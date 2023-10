USA väed sattusid rünnaku alla Süürias, Iraagis ja Punasel merel

Tavaliselt korraldavad selliseid rünnakuid Iraani toetatud äärmusrühmitused, kuid USA kaitseministeeriumi ametnikud pole sel nädalal aset leidnud rünnakute toimepanijaid veel avalikustanud.

"Need väikesed rünnakud on selgelt murettekitavad ja ohtlikud," ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Pat Ryder.

USA tugev toetus Iisraelile pärast Hamasi rünnakut oktoobri alguses on vallandanud pahameelelaine USA suhtes Lähis-Ida riikides. Näiteks avaldasid protestijad meelt mitme USA saatkonna ees.

Jeemeni lähedal Punasel merel viibinud USA hävitaja ja kolm Lähis-Idas paiknevat sõjaväebaasi sattusid droonirünnakute alla sel nädalal.

Umbes 20 drooni ründas hävitajat USS Carney neljapäeval. Hävitaja meeskond suutis samuti alla tulistada kolm maapinnalt lastud raketti Jeemeni ranniku lähedal Punasel merel, ütlesid USA kaitseministeeriumi ametnikud.

"Me ei saa kindlalt öelda, mida need raketid ja droonid sihtisid, kuid need alustasid lennu Jeemenist ning suundusid Põhja poole, võimaik, et sihiks olid Iisraelis olevad objektid," ütles Ryder neljapäeval ajakirjanikele.

USA sõdurid Iraagis ja Süürias sattusid rünnakute alla mitu korda selle nädala jooksul.

Kaks drooni ründasid al-Tanfi baasi Jordaania ja Iraagi piiride lähedal, milles said mõned sõdurid kergeid vigastusi. Üks droon oli alla tulistatud ja üks tabas baasi.

Droonirünnak leidis aset ka al-Asadi õhuväebaasis Lääne-Iraagis, mille tagajärjel said kergeid vigastusi mitmed sõdurid. Baasis töötanud lepinguline töötaja sai südamerabanduse ja hiljem suri, ütlesid USA ametnikud.

Veel üks rünnak USA ja liitlasvägede vastu toimus Põhja-Iraagis asuvas al Hariri baasis, kuid keegi vigastada ei saanud.

Varem sel nädalal ründas Palestiina-meelne äärmusrühmitus USA baase Süürias, kuid USA ametnikud keeldusid neid rünnakuid avalikult seotud sündmustena käsitleda.

Iraagis viibib umbes 2500 ja Süürias 900 USA sõdurit.