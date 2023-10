Kõlvart: peame erakonna stabiliseerima

13.-18. oktoobrini tehtud küsitluse tulemused näitavad, et Keskerakonda toetab pisut üle 14 protsendi neist valimisealistest kodanikest, kel on valimiseelistus. Septembris oli Keskerakonna toetus Kantar Emori andmetel 16 ning augustis 17 protsenti. Eestlastest valijate seas on Keskerakonna toetus langenud vaid neljale protsendile, augustis ehk Jüri Ratase viimasel kuul Keskerakonna juhina oli see üheksa protsenti. Margitta Otsmaa küsis Keskerakonna esimehelt Mihhail Kõlvartilt, miks Keskerakonna toetus on kahanenud.