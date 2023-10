Saksa riiklik energiafirma kaupleb endiselt Vene gaasiga

Saksamaa riiklik energiafirma Sefe on keerulises olukorras, kuna firmal on veeldatud maagaasi (LNG) tarnimiseks pikaajaline leping Venemaaga. Lepingu ühepoolne lõpetamine võimaldaks Venemaal nõuda Sefelt arvestatavas määras kahjutasu.

Saksamaa võttis Gazprom Germania oma kontrolli alla juba 2022. aasta aprillis. Firma uus nimi on nüüd Securing Energy for Europe (Sefe). Varasema lepingu alusel tarnib Sefe nüüd Venemaal toodetud veeldatud maagaasi. Need tarned on suunatud Indiasse, vahendas Bloomberg.

Vene gaasiga kauplemine tekitab nüüd Saksa võimudele peavalu. Berliin teatas, et riik ei kasuta enam Venemaalt pärit gaasi. Vaatamata sellele, on valitsuse kontrolli all olev ettevõte endiselt seotud Moskvaga. Lepingu ühepoolne lõpetamine läheks aga Saksamaale maksma umbes 10 miljardit eurot.

Sefe (siis veel Gazprom Germania) sõlmis 20-aastase lepingu 2018. aastal. Sefe hakkas siis gaasi tarnima Siberis asuvast Jamali rajatisest.

"Nagu iga pikaajaline tarneleping, sisaldab see leping erinevaid trahve, juhuks, kui Sefe ei täida lepinguga seotud kohustusi," ütles Sefe pressiesindaja.

"Kui Sefe Jamalis toodetud gaasi ei osta, siis võib Venemaa oma tarned suunata mujale. See tähendab, et Moskva saaks siis Sefelt trahvi nõuda ja samal ajal gaasi edasi müüa," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Sefe peab eraldi lepingu alusel tarnima gaasi veel India firmale GAIL Ltd. Sefe võttis oktoobri alguses Belgia Zeebrugge sadamas vastu kaks lasti Jamalis toodetud LNG-d ja tarnib need Indiasse. Sefe ei plaani Venemaal toodetud LNG-d tarnida Saksamaale ega teistesse EL-i liikmesriikidesse.