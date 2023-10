Soome valitsuse umbusaldamine kukkus läbi

Valitsuse umbusaldamise poolt hääletas 85 ning vastu 101 parlamendisaadikut. Hääletusel ei osalenud 13 saadikut. Kõik opositsiooniparteid hääletasid poolt.

Kolmapäeval puhkesid parlamendis sel teemal ka tulised arutelud. Opositsiooni hinnangul on valitsuse otsused halvendanud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust. Valitsus leiab aga, et tegeleb kulutuste ohjeldamisega. Valitsus tahab 1,4 miljardi euro võrra kulusid kokku tõmmata.

Soome valitsus koondab tervishoiuteenused suurtesse heaolupiirkondadesse ning Helsingi plaanib tervisekeskuste arvu veelgi vähendada. Reformi eesmärgiks on vastutuse kandmine väikestelt omavalitsustelt suurematele piirkondadele. Seetõttu plaanib valitsus olemasolevad heaolupiirkonnad veel suuremateks kokku liita.

Peaminister Peaminister Petteri Orpo ütles, et valitsus tagab kohalikud teenused, kuid see ei tähenda, et igas omavalitsuses on oma tervisekeskus.