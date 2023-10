Meedia: Vene sõdurid tarbivad aina enam narkootikume

Venemaa opositsiooniline väljaanne Verstka kirjutab, et rindel sõdivad Vene sõdurid tarbivad üha rohkem sünteetilisi narkootikume.

Verstka teatas, et suhtles kümnete Vene sõduritega, kes tegutsevad Moskva poolt okupeeritud Ukraina aladel. Väljaanne leidis, et Vene sõdurid tarbivad aina enam sünteetilisi narkootikume, vahendas The Times.

"See on nagu Las Vegases," rääkis üks Vene sõdur.

Üks teine sõdur väitis, et sõduritel on tihti igav ja seetõttu tarvitavadki nad tihti narkootikume. Tema sõnul on igavus palju hullem, kui sõda.

Verstka tuvastas, et elukutselised sõdurid ja ajateenijad tellivad narkootikume Telegrami kaudu. Vene relvajõududesse värvatud sõdurid teenivad kuus umbes 1900 eurot. See on neli keskmist Vene palka. Vene sõdurid ostavad tavaliselt sünteetilisi narkootikume.

Üks sõdur ütles, et mõned sõjaväelased kulutavad kogu oma palga narkootikumide peale. Veel üks sõdur rääkis, et armeega liitusid ka need, kel oli juba varem probleeme narkootikumidega.

Lääne analüütikute sõnul on Vene sõdurite võitlusvaim madal. Sõdurid kurdavad pidevalt, et neid juhivad ebakompetentsed ohvitserid. Verstka kirjutas veel, et kaevikutes paiknevad Vene sõdurid joovad järjest rohkem alkoholi.