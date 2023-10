Nädalavahetus toob nii päikest, vihma kui ka lörtsi

Laupäev on peamiselt sajuta, kuid õhtul pilvisus tiheneb ning lörtsi- ja vihmasadu levib üle Eesti.

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning rannikul võib kohati lörtsi sadada. Tuul puhub kirdest ja idast 5 kuni 12, rannikul iiliti 17, Lääne-Eesti saartel 9 kuni 14, iiliti 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +4 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Hommikul on vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 17, Lääne-Eesti saartel 9 kuni 14, iiliti 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +3 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Õhtul pilvisus tiheneb ning lörtsi- ja vihmasadu levib Edela-Eestist kirde suunas. Puhub valdavalt idatuul 6 kuni 12, rannikul puhanguti 17, Lääne-Eesti saartel 10 kuni 15, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 6 kraadi.

Pühapäev on pilves taevaga ja kohati sajab vihma. Pilvisus püsib ka esmaspäeval, kuid vihmasajud koonduvad peamiselt rannikualadele. Teisipäevast alates on oodata juba pilves selgimistega ning olulise sajuta ilma.

Kui esmaspäevani on temperatuur pigem tõusuteel, siis pärast seda hakkavad päevad taas jahenema ja nii on kolmapäeval sooja vaid kuni 3 kraadi.