Osa porgandi- ja kapsapõldudest on vee all ja saak jääb koristamata

Osa porgandi- ja kapsapõldudest jääb tänavu ilmselt koristamata, sest on sõna otseses mõttes vee all. Köögiviljade nappust või hinnatõusu karta pole siiski põhjust, sest tänavune saak on hea.

Võiks ju arvata, et möödunudöine hall teeb põllumehe meele kurvaks, siis tegelikult teeb see rõõmu, sest tõmbab mullast veidi niisukust välja ja annab lootust, et veel osa porgandipõllust saab üles võtta.

Ääsmäes asuvale põllule traktoriga peale minna ei saa, kuid veel on lootust porgandid üles võtta. Põllu teises servas on kapsad vees ja need jäävadki koristamata.

"Porgandist umbes 20 hektarit on praegu selline kriitiline, me täpselt ei tea, kui palju me saame sellest üles. Kapsast vast kaks-kolm hektarit jääb maha," rääkis Kadarbiku köögivilja juht Veiko Pak.

Viimati oli nii vesine seis Ääsmäe põldudel viie aasta eest.

Sama murega ollakse silmitsi ka Lõuna-Eestis. "September oli ilus kuu, aga köögiviljakoristus on oktoobrikuine tegevus ja see pööras ilma täiesti ära. Tegelikult meil juba augustis tuli kaks väga tugevat äiksevihma, mis võttis kandepinna alt ära. Nüüd me siin poris supleme," rääkis Jaagumäe talu peremees Mart Timmi.

Kui kapsa ja kaalika sai veel kuidagi põllult kätte, siis kõige kriitilisem on seis porganditega, sest põld kombaini ei kanna.

"Meil oli 17 hektarit ja pool on praegu koristamata ja väljavaated selleks on, et ega sügisel kevadet ei tule ja vaevalt, et põld väga hästi läbitavaks muutub," ütles Timmi.

Pikast põuast ja hiljutistest suurtest sadudest hoolimata on tänavune saak üsna hea.

"Porgandil, kui on 100 tonni hektarilt ja kapsal üle 40 tonni, siis on hea saak ja enam-vähem sellised saagid on tänavu olnud," kinnitas Pak.

Kui mullu maksis porgandikilo oktoobris 45 senti, siis tänavu 27 senti. Ka kapsakilo eest küsitakse tänavu viiendiku võrra vähem kui mullu.

"Kõik see hind saab sellest ka sõltuma, kui palju Eestimaal seda kätte saadakse ja kui palju põllule jääb. Aga tarbija jaoks võib hinnavalemi öelda, et kaupluse hinnas pool on põllumehe osa," rääkis Timmi.

Kuna Euroopas oli tänavu hea porgandiaasta, siis võib kodumaine porgand hinnakonkurentsis välismaa omale alla jääda ja ei pruugi poodi jõudagi.

"Kui on head ajad majanduses, siis süüakse köögivilja vähem ja kui on natukene keerulisemad ajad, siis inimesed tulevad jälle sinna juurika juurde tagasi ja niimoodi õnneks või kahjuks see elu käib. /.../ Praegu on vist (majanduses) halvad ajad," rääkis Pak.