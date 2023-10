Taanit ähvardab enam kui 100 aasta tugevaim torm

Ilm hakkas Taanis käest ära minema juba neljapäeva õhtul.

"Ma pidin linnast tagasi tulema, sest suvila hakkas lihtsalt merre kukkuma. Ega palju puudu ei olnud, üsna napilt, kui me eile õhtul kell 11 lahkusime. Nii me otsustasimegi, et midagi tuleb ette võtta," rääkis Sandersvig Strandis asuva suvemaja omanik Morten Falkenby Skytte.

Meteoroloogid aga hoiatavad, et hullem on alles ees. Kõige tugevamat tuult ennustatakse laupäeva ööks ja tasapisi raugema peaks see hakkama öösel kella kolme paiku. Kuid tõsine tormituul puhub Taanis veel ka laupäeva ennelõunal.

Inimestel soovitatakse koguda kriisivarusid ning olla valmis kraanivee ja elektrita hakkama saamiseks.

Babetiks ristitud torm on Ühendkuningriigis, peamiselt Šotimaal juba põhjustanud üleujutusi, murdnud puid ning lõhkunud hooneid ja vähemalt üks inimene on saanud tormis surma.

Erakordseid mõõtmeid torm Šotimaal siiski ei võtnud, aga Taanis peaks tuul veel palju tugevamaks paisuma. Paljud šotlased läksid tormi eest varju, aga oli ka julgeid, kes tormi trotsides otse stiihia keskele jäid.

"Meie läheme lihtsalt teisele korrusele. Teine korrus on täiesti ettevalmistatud. Seal on soojem. Vähemalt saab magada korralikus voodis," ütles Brechini elanik John Stewart.

Eestisse Babet praeguste hinnangute järgi ei jõua. Tormine oli aga ka Lõuna-Euroopas, kus märatses torm Aline, mis ujutas üle Madridi metroo ja pani rongid tükiks ajaks seisma.