Pärnumaa kutseõppurid valmistasid Endla noortelavastusele dekoratsioone

Pärnumaa kutsehariduskeskuse ehituspuusepad on varemgi saanud mitmesuguseid tellimusi ja mõnikord on kellelegi vaja oma tehtut näidata. Mis aga teatrile tehtavasse puutub, siis tegelikult on see osa tööst, mis kutsehariduskeskuses valmima pidi, juba peaaegu valmis ja Endlast minnakse dekoratsioonidele peatselt järele.

Midagi üle mõistuse keerulist ega erilist selles töös polnud, aga natuke teine tunne oli nii kutseõpetajal kui ka õppuritel.

"Me panime alguses asjad paika, leppisime kokku, kus, mis, mida. Tegime joonised. Ikka koostöö. Midagi oli, küsisime, muidu ei saa," rääkis ehituspuuseppade kutseõpetaja Karli Edo.

Kutseõpetaja ütles, et õpilased teatrisse dekoratsioone paigaldama minema ei pea – nemad tegid dekoratsioonitoorikuid ja teatris tuleb kunstnikul sellega veel vaeva näha.

Ehituspuusepaks lähevad tavaliselt õppima noormehed, seetõttu küsitakse kahelt kolmanda kursuse neiult alatasa, kuidas nad sellise otsuse juurde jõudsid.

"Eelnevalt sai õpitud viimistlust, viimistlusest jäi natuke väheks. Siis mõtlesime, et tuleb rohkem musklit kasvatada, et võib ehitusele minna," ütles kolmanda kursuse ehituspuusepp Anne Nuut.

Teatri dekoratsioonide tegemine oli tema sõnul huvitav, aga oleks saanud paremini teha. "Aga võttes materjali ja seda aega, mis me kulutasime seal, siis parim, mis me teha saime," ütles Nuut.