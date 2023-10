Valge Maja: Biden ei öelnud, et sissetungiga Gazasse peaks ootama

Valge Maja eemaldus Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni kommentaarist, milles too nõustus, et Iisrael peaks Gaza maapealse rünnaku edasi lükkama. Hamas vabastas kaks pantvangi.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis laupäeval, 21. oktoobril:

- Esimesed Hamasi vabastaud kaks pantvangi on taasühinenud oma perekondadega;

- Biden ei kommenteerinud Gaza maapealse rünnakuga viivitamist.

Valge Maja eemaldus Bideni kommentaarist, milles president nõustus, et Iisrael peaks võimaliku maapealse sissetungi Gazasse edasi lükkama, kuni rohkem pantvange saab välja pääseda, öeldes, et USA president ei kuulnud küsimust täielikult.

Reuters teatas, et reede hilisõhtul karjusid ajakirjanikud Bidenile küsimusi, kui ta lennuki mootorite müra saatel lennukitrepist üles ronis. Üks küsimusi oli, kas Iisrael peaks Gaza sissetungi edasi lükkama, kuni rohkem pantvange saab sealt välja pääseda.

Biden vastas: "Jah." Kuid Valge Maja ütles hiljem, et Biden ei kuulnud seda küsimust täielikult.

"President oli kaugel. Ta ei kuulnud kogu küsimust," ütles Valge Maja kommunikatsioonidirektor Ben LaBolt. Ta lisas: "Küsimus kõlas järgmiselt: "Kas soovite näha rohkem pantvange vabastatakse?" Ta ei kommenteerinud midagi muud."

Iisrael on kogunud tanke ja vägesid Gaza perimeetri lähedale, et viia läbi kavandatud maapealne invasiooni. Palestiina ametnike sõnul on Gaza pommitamises hukkunud vähemalt 4137 palestiinlast, sealhulgas sadu lapsi. Üle miljoni Gaza elaniku on ümberasustatud.

Joe Biden Iisraelis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Andrew Harnik

Reuters: Hamasi vabastatud kaks pantvangi iisraelis

Kaks äsja vabastatud ameeriklasest pantvangi on taasühinenud oma perega Iisraelis peaaegu kaks nädalat pärast seda, kui Hamasi relvastatud nad isikud röövisid.

Reuters teatas, et Judith Tai Raanan (59) ja tema tütar Natalie (17) anti reedel Gaza sektori piiril Iisraeli vägedele üle. Nad on esimesed pantvangid, kelle vabastamist on kinnitanud mõlemad vaenutsevad pooled.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Illinoisi Chicago piirkonnast pärit ema ja tütar on "teel riigi keskel asuvasse sõjaväebaasi kohtumispaika, kus pereliikmed neid ootavad".

Teismelise isa Uri Raanan ütles, et rääkis oma tütrega telefoni teel. "Ta kõlas väga-väga hästi, oli väga õnnelik – ja temaga on kõik korras," ütles isa.