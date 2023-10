WHO: veokid humanitaarabiga pääsesid Egiptuse piiripunkti kaudu Gazasse

Valge Maja eemaldus Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni kommentaarist, milles too nõustus, et Iisrael peaks Gaza maapealse rünnaku edasi lükkama. Hamas vabastas kaks pantvangi. 20 veokit humanitaarabiga pääses Gazasse.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas laupäeval, 21. oktoobril:

- Rafahi piiriületuspunkt Gazas on avatud ja abiveokid sisenesid väidetavalt Palestiina poolele.

- Esimesed Hamasi vabastatud kaks pantvangi on taasühinenud oma perekondadega;

- Biden ei kommenteerinud Gaza maapealse rünnakuga viivitamist.

WHO: abi pääses läbi Rafahi linnas asuva piiri Gazasse

Palestiina piiriametnik kinnitas, et abiautod on sisenenud Rafahi piiriületuspunkti Palestiina poolele, samal ajal kui Egiptuse televisioon näitas Gaza sektorisse sisenevaid veoautosid. Abiveokite pääsemist Gazasse kinnitas ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, kes ütles, et WHO tarned, sealhulgas trauma- ja krooniliste haiguste ravimid ning muud olulised ravimid, pääsevad laupäeval üle piiri.

Piiripunkt pidi avatama kohaliku aja järgi kell 10 hommikul, et hädasti vajaminevad ravimid, meditsiinitarbed ja toiduvarud saaksid siseneda.

Abiametnikud ütlesid The Guardiani välisuudiste toimetajale Julian Borgerile, et USA, Iisraeli ja Egiptuse kokkuleppe kohaselt lubati üle piiri 20 veokit Egiptuse valitsuse abiga.

Egiptuse telesaadetes on näha pealtvaatajatest ümbritsetud veoautosid, mis ületasid laupäeva hommikul piiri.

Humanitaarabiorganisatsiooni ActionAidi kommunikatsioonijuht Riham Jafari tervitas abikonvoi sisenemist Gazasse, kuid ütles, et see on "kõigest piisk meres".

"Me tervitame abikonvoi siirdumist Gazasse, kuid on selge, et see, mida täna toimetatakse, on vaevalt piisk meres. Enne kriisi algust ületas tavaliselt iga päev umbes 500 abiautot piiri, mis oli elutähtis päästerõngas miljonitele Gaza elanikele, kes olid juba silmitsi humanitaarkriisiga," selgitas Jafari olukorda.

"Abiautod ei toonud kaasa ka haiglate toiteks ja kiirabiautode liikumiseks vajalikku kütust ega ka maapinnast vee pumpamiseks vajalikku kütust. Iga päev kuuleme lugusid kogukondadest, kes tulevad kokku, et annetada järelejäänud kütust, et hoida töös kriitilises seisundis vastsündinute inkubaatorid. Kuna 2,2 miljonit Gaza elanikku seisavad silmitsi humanitaarkriisiga, kutsume tungivalt üles sõlmima relvarahu ja avama humanitaarkoridorid," sõnas Jafari.

Iisraeli sõjavägi on öelnud, et Gazasse sisenev abi läheb ainult lõunapoolsetesse piirkondadesse ja kütust sinna ei liigu, teatas Reuters. Sõjaväe esindajad ütlesid ka, et Gazas on pantvangis 210 inimest.

Valge Maja: Biden ei kuulnud küsimust

Valge Maja eemaldus Bideni kommentaarist, milles president nõustus, et Iisrael peaks võimaliku maapealse sissetungi Gazasse edasi lükkama, kuni rohkem pantvange saab välja pääseda, öeldes, et USA president ei kuulnud küsimust täielikult.

Reuters teatas, et reede hilisõhtul karjusid ajakirjanikud Bidenile küsimusi, kui ta lennuki mootorite müra saatel lennukitrepist üles ronis. Üks küsimusi oli, kas Iisrael peaks Gaza sissetungi edasi lükkama, kuni rohkem pantvange saab sealt välja pääseda.

Biden vastas: "Jah." Kuid Valge Maja ütles hiljem, et Biden ei kuulnud seda küsimust täielikult.

"President oli kaugel. Ta ei kuulnud kogu küsimust," ütles Valge Maja kommunikatsioonidirektor Ben LaBolt. Ta lisas: "Küsimus kõlas järgmiselt: "Kas soovite näha rohkem pantvange vabastatakse?" Ta ei kommenteerinud midagi muud."

Iisrael on kogunud tanke ja vägesid Gaza perimeetri lähedale, et viia läbi kavandatud maapealne invasiooni. Palestiina ametnike sõnul on Gaza pommitamises hukkunud vähemalt 4137 palestiinlast, sealhulgas sadu lapsi. Üle miljoni Gaza elaniku on ümberasustatud.

Joe Biden Iisraelis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Andrew Harnik

Reuters: Hamasi vabastatud kaks pantvangi iisraelis

Kaks äsja vabastatud ameeriklasest pantvangi on taasühinenud oma perega Iisraelis peaaegu kaks nädalat pärast seda, kui Hamasi relvastatud nad isikud röövisid.

Reuters teatas, et Judith Tai Raanan (59) ja tema tütar Natalie (17) anti reedel Gaza sektori piiril Iisraeli vägedele üle. Nad on esimesed pantvangid, kelle vabastamist on kinnitanud mõlemad vaenutsevad pooled.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Illinoisi Chicago piirkonnast pärit ema ja tütar on "teel riigi keskel asuvasse sõjaväebaasi kohtumispaika, kus pereliikmed neid ootavad".

Teismelise isa Uri Raanan ütles, et rääkis oma tütrega telefoni teel. "Ta kõlas väga-väga hästi, oli väga õnnelik – ja temaga on kõik korras," ütles isa.