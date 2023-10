ÜRO juht kutsus Gazas humanitaarrelvarahule

Iisraeli ja islamiäärmusliku Hamasi vahel puhkenud sõjas on hukkunud tuhandeid inimesi, Gaza sektoris on kodudest põgenenud umbes miljon palestiinlast.

Kairosse "rahutippkohtumisele" saabunud Guterrese sõnul on vaja "palju enamat" kui 20 veokit humanitaarabiga, mis pääsesid laupäeval Egiptusest 2,4 miljoni elanikuga Gaza sektorisse.

"Palestiinlased vajavad pidevaid abitarneid ulatuses, mis vastab nende vajadustele," ütles Guterres Kairos regiooni liidritele.

"Me kohtume regiooni südames, mis vaagub valu käes ja on sammu kaugusel kuristiku servast," ütles ta kohtumisel, millest võtsid osa riigitegelased nii Egiptusest, Iraagist, Jordaaniast kui Araabia Ühendemiraatidest, aga samuti Itaaliast, Hispaaniast ning ka Palestiina Omavalitsuse president Mahmud Abbas.

Verevalamine algas 7. oktoobril, mil Hamasi võitlejad murdsid läbi Gaza sektori piiritara Iisraelisse ja korraldasid terrorirünnakud, mis nõudsid enam kui 1400 inimelu, neist enamik olid tavakodanikud. Tegu oli veriseima rünnakuga Iisraeli territooriumil pärast riigi loomist 1948. aastal.

Iisrael vastas armutu pommitamiskampaaniaga, milles on saanud surma laupäevase seisuga vähemalt 4385 inimest, selgub palestiinlaste enklaavi kontrolliva Hamasi terviseministeeriumi viimastest andmetest.

Guterrese sõnul on palestiina rahva mure legitiimne ja kestnud pikka aega ning pärast 56 okupatsiooniaastat ei ole selle lõppu veel näha. Kuid ÜRO peasekretär rõhutas, et miski ei saa õigustada Hamasi rünnakut, mis terroriseeris Iisraeli tsiviilelanikke.

Kuid samas rõhutas ta ka seda, et need õõvastavad rünnakud ei õigusta samuti palestiina rahva kollektiivset karistamist.

Jordaania kuningas Abdullah II kutsus viivitamatult lõpetama sõda Gazas ja mõistis hukka "üleilmse vaikuse" palestiinlaste surma ja kannatuste üle.

"Sõnum, mida araabia maailm kuuleb, on vali ja selge – palestiinlaste elud lähevad vähem korda kui iisraellaste omad. Meie elud maksavad vähem kui teiste elud," lausus kuningas.

"Rahvusvahelise õiguse rakendamine on valikuline. Ja inimõigustel on piirjooned – need peatuvad riigipiiride juures, need peatuvad rasside juures ja need peatuvad religioonide juures."

Tippkohtumise avapäevaga samale päevale langes ka humanitaarabi veokite sisenemine Gaza lõunaosasse. Guterrese sõnul tuleb abi mitmekordistada ja väga kiiresti. Esimese hooga sisenes Gaza sektorisse 20 veokit.

ÜRO hinnangul on vaja aga vähemalt 100 veokitäit humanitaarabi päevas, et katta esmavajadus olukorras, mis halveneb üha.

Egitpuse president Abdel Fattah al-Sisi ütles, et ainus lahendus 75 aasta pikkusele Iisraeli-Palestiina konfliktile on "õiglus". Tema sõnul peavad palestiinlased saama oma seaduspärase õiguse enesemääratlemisele ja iseseisva riigi nende omal maal.

Abbas kutsus samuti üles kahe riigi lahendust otsima ja lõpetama Iisraeli okupatsioon. Ta hoiatas ühtlasi, et kui olukord ei lahene, võib tulla "teine nakba", mis on viide enam kui 760 000 palestiinlasele, kes aeti juudiriigi rajamisega välja nende maadelt.

"Me ei kavatse lahkuda," kordas ta kolm korda oma kõne lõpus.

Kairo ja Amman on korduvalt tauninud üleskutseid lubada suur hulk põgenikke siseneda Egiptusesse, hoiatades, et selline palestiinlaste küüditamine viiks Palestiina asja väljajuurimiseni.

Egiptus ja Jordaania olid esimesed araabia riigid, mis normaliseerisid suhted Iisraeliga, vastavalt 1979. ja 1994. aastal, ning on olnud sestsaati peamised vahendajad Iisraeli ja Palestiina ametnike vahel.

Ent samas on diplomaatilised jõupingutused olnud seni sisuliselt viljatud, kuna praegu keskendutakse humanitaarabile Iisraeli sõjategevusest räsitud enklaavi, mille ümber on juudiriigi armee, merevägi ja õhujõud seadnud sisse täiemahulise piiramise. Iisraeli võimud lõpetasid ühtlasi sektori varustamise vee, elektri, kütuse ja toiduga.