Üleminek talvisele kütusele tõstab novembris diislikütuse hinda

Tanklaketid on alustanud talvele vastu minnes üleminekukütuse müüki, mis seni ei ole veel diislikütuse hinda tõstnud, kuid hinnatõus ootab tarbijaid tõenäoliselt ees novembrikuus.

Kui oktoobri alguses oli diislikütuse liitrihind 1,719 eurot, siis maailmauturu hinnalanguse järel langes liitrihind kuu keskel 1,629 ja 1,649 euro vahemikku. Talvine diislikütus toob tavaliselt aga kaasa kuni paarisendise hinnalisa.

Neste Eesti turundusjuhi Risto Sülluste sõnul on talvine diislikütus suvisest mõnevõrra kallim, kuid praegu müüki jõudnud üleminekuperioodi kütus hinda ei tõsta.

"Küll aga on võimalikud hinnamuutused tulenevalt maailmaturu ja nafta hinna muutustest, kuid seda täna ette ennustada on keeruline," ütles Sülluste.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul on ettevõtte jaamades juba müügil üleminekukütus, mille külmataluvus on vähemasti -15 kraadi ning ka tema sõnul ei ole see seni diislikütuse jaehinda tõstnud.

"Arktilisele diislikütusele üleminek novembrikuus tõstab kallimast sisseostuhinnast tulenevalt suure tõenäosusega ka kütuse jaehinda," nentis Sassi sellegipoolest.

Detsembri algusest kuni märtsini peavad tanklad müüma arktilist diislikütust, mis kannatab külma üle 30 miinuskraadi.