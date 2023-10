Vene raketirünnakus Ukraina postiterminalile hukkus kuus inimest

Ukrainas Harkivi oblastis hukkus laupäeval Vene vägede raketirünnakus postiterminalile vähemalt kuus ja sai viga 14 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

"Kõik kuus hukkunut ja 14 kannatanut okupantide rünnakus olid firma töötajad, kes viibisid Nova Pošta terminalis," edastas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov.

Raketirünnakust postikeskusele teatas ka president Volodõmõr Zelenskõi.

"Harkivi oblast. Vene rakett tabas Nova Pošta terminali. Tavaline tsiviilobjekt. Kahjuks on hukkunuid. Minu kaastunne lähedastele!" kirjutas ta Telegrami kanalis.

Ta kutsus suurendama survet terroristist riigile.

"Venemaal ei õnnestu midagi saavutada terrori ja tapmistega. Terroristide lõpp on ühesugune: vastutus tegude eest," rõhutas ta.

Vigastatutest seitse on raskes seisundis.

"Arstid võitlevad nende elude eest," ütles Sinehubov.

Oblasti prokuratuur ütles, et esialgsetel andmetel tulistasid Vene üksused Venemaa Belgorodi oblastist S-300 rakette Ukraina Harkivi oblastisse ning kaks raketti tabas postikeskust.

Venemaa tulistas Sumõ oblastis viite asulat

Venemaa väed korraldasid 21. oktoobril mitu rünnakut Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblasti vastu, rünnates viit asulat ja põhjustades vähemalt 31 plahvatust, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon. Ohvreid ei olnud.

Biden: Ukraina ja Iisraeli edu on eluliselt tähtis USA julgeolekule

Ukraina ja Iisraeli edu on eluliselt tähtis USA riiklikule julgeolekule, rõhutas president Joe Biden.

"Ma tean, et need konfliktid võivad tunduda väga kauged. On loomulik esitada küsimus: miks on see Ameerika jaoks oluline? Iisraeli ja Ukraina edu on meie riikliku julgeoleku jaoks eluliselt tähtis," kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus X.

"Ajalugu on meile õpetanud, et kui terroristid ja diktaatorid ei maksa selle eest, põhjustavad nad rohkem surma ja hävingut," lisas ta.