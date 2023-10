Oluline 22. oktoobril kell 10.28:

- Vene raketirünnakus Ukraina postkontorile hukkus kuus inimest;

- Vene relvajõud ründasid Ukrainat öösel droonide ja rakettidega;

- Venemaa tulistas Sumõ oblastis viite asulat;

- Biden: Ukraina ja Iisraeli edu on eluliselt tähtis USA julgeolekule;

- Sõjauuringute instituut: Venemaal on raskusi Ukraina varustusliinide segamisega Hersonist idas;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on püsivalt kaotanud ligi 200 000 sõdurit;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 980 sõdurit

Vene raketirünnakus Ukraina postkontorile hukkus kuus inimest

Ukrainas Harkivi oblastis hukkus laupäeval Vene vägede raketirünnakus postkontorile vähemalt kuus ja sai viga 14 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

"Kõik kuus hukkunut ja 14 kannatanut okupantide rünnakus olid firma töötajad, kes viibisid Nova Pošta terminalis," edastas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov.

Raketirünnakust postikeskusele teatas ka president Volodõmõr Zelenskõi.

"Harkivi oblast. Vene rakett tabas Nova Pošta terminali. Tavaline tsiviilobjekt. Kahjuks on hukkunuid. Minu kaastunne lähedastele!" kirjutas ta Telegrami kanalis.

Ta kutsus suurendama survet terroristist riigile.

"Venemaal ei õnnestu midagi saavutada terrori ja tapmistega. Terroristide lõpp on ühesugune: vastutus tegude eest," rõhutas ta.

Vigastatutest seitse on raskes seisundis.

"Arstid võitlevad nende elude eest," ütles Sinehubov.

Oblasti prokuratuur ütles, et esialgsetel andmetel tulistasid Vene üksused Venemaa Belgorodi oblastist S-300 rakette Ukraina Harkivi oblastisse ning kaks raketti tabas postikeskust.

Vene relvajõud ründasid Ukrainat öösel droonide ja rakettidega

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Ukrainat ründedroonide, sõjalennukitelt lastud rakettide ja õhutõrjerakettidega, selgub Ukraina relvajõudude õhujõudude hommikuraportist, vahendas venekeelne BBC.

"Belgorodi oblastist ja Donetski oblasti okupeeritud aladelt registreeriti kaheksa rakettide S-300 väljalaskmist. Samuti tulistas vaenlane Zaporižžja oblasti okupeeritud alade õhuruumist välja juhitava raketi Kh-59 lennukilt Su-34," teatasid Ukraina relvajõud.

Nende sõnul lasid Vene sõjaväelased öösel välja ka kaks määratlemata tüüpi drooni põhjast ja kolm Shahedi ründerooni Krimmist. Ukraina relvajõududel õnnestus alla tulistada üks Kh-59 juhitav lennukirakett ja kolm drooni. Rünnaku tagajärjel inimohvreid ega kahjustusi ei ole teatatud.

Venemaa tulistas Sumõ oblastis viite asulat

Venemaa väed korraldasid 21. oktoobril mitu rünnakut Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblasti vastu, rünnates viit asulat ja põhjustades vähemalt 31 plahvatust, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon. Ohvreid ei olnud.

Biden: Ukraina ja Iisraeli edu on eluliselt tähtis USA julgeolekule

Ukraina ja Iisraeli edu on eluliselt tähtis USA riiklikule julgeolekule, rõhutas president Joe Biden.

"Ma tean, et need konfliktid võivad tunduda väga kauged. On loomulik esitada küsimus: miks on see Ameerika jaoks oluline? Iisraeli ja Ukraina edu on meie riikliku julgeoleku jaoks eluliselt tähtis," kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus X.

"Ajalugu on meile õpetanud, et kui terroristid ja diktaatorid ei maksa selle eest, põhjustavad nad rohkem surma ja hävingut," lisas ta.

Sõjauuringute instituut: Venemaal on raskusi Ukraina varustusliinide segamisega Hersonist idas

USA mõttekoda Sõjauuringuet Instituut (ISW) teatas, et Ukraina maaväed tegelevad väidetavalt Krõnki küla kindlustamisega, mis asub Hersonist umbes 30 kilomeetrit kirdes ja vaid kahe kilomeetri kaugusel Dnipro jõest.

Edu korral annaks selle asula kontrollimine Ukraina esiüksustele strateegilise tugipunkti laiema pealetungistrateegia algatamiseks eesmärgiga lõhkuda pooleks Vene väed ja häirida nende varustusteid.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on püsivalt kaotanud ligi 200 000 sõdurit

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et hiljutised Venemaa relvajõudude rünnakud Avdiivka all suurendasid Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul Vene vägede kaotusi 90 protsenti.

"Alates 2022. aasta veebruarist on Venemaa märkimisväärselt suurendanud oma vägede jalajälge Ukrainas, intensiivistades rahaliste stiimulite abil värbamist ja 2022. aasta sügisel läbi viidud osalist mobilisatsiooni," kirjutasid britid.

Brittide sõnul võimaldab isikkoosseisu suurenemine venelastel kaitsta juba enda valduses olevat territooriumi kui ka korraldada kulukaid uusi rünnakuid.

"Tõenäoliselt on Venemaa alates täiemahulise sõja algusest kaotanud surnute ja jäädavalt haavatutena 150 000–190 000 meest. Koos nende haavatutega, kes on võimelised lahinguväljale naasma on see arv umbes 240 000–290 000," kirjutas Suurbritannia kaitseministeerium.

Britid täpsustasid, et sinna arvu sisse ei käi Wagneri grupi sõdurid ega nende poolt värvatud vangide pataljone, kes võitlesid Bahmutis.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 293 830 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 5081 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 9631 (+19);

- suurtükisüsteemid 7032 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 825 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 549 (+1);

- lennukid 320 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5339 (+9);

- tiibraketid 1535 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9404 (+13);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 991 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.