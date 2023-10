Iisrael: õhurünnakus Jenini mošeele hukkus terroriste

Iisrael teatas pühapäeval, et tappis õhulöögis okupeeritud Läänekaldal Jeninis asuvale mošeele palestiina äärmusrühmituste Hamas ja Islamidžihaad "terroriste", kes kavandasid rünnakuid.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas pühapäeval, 22. oktoobril:

- Iisraeli rünnak Jenini mošeele;

- Iisraeli armee sõnul tõmbavad Hizbollah´ rünnakud Liibanoni sõtta;

- USA aktiveerib kaitsesüsteemide paigutamist kogu Lähis-Itta;

- Hamas: Iisraeli öistes õhulöökides hukkus Gazas vähemalt 55 inimest;

- Iisraeli rünnakud lõid rivist välja Damaskuse ja Aleppo lennuväljad

ÜRO Palestiina pagulaste abistamis- ja tööagentuuri (UNRWA) andmetel hukkus Iisraeli julgeolekujõudude operatsioonis, mis kestis 28 tundi Läänekalda põgenikelaagris, vähemalt 13 palestiinlast, sealhulgas viis last, vahendas CNN.

"Rünnak tabas Al-Ansari mošeed, mida terroristid kasutasid juhtimiskeskusena kavandamaks rünnakuid ja baasina nende elluviimiseks", edastas Iisraeli sõjavägi.

Iisraeli teatel olid sihikule võetud isikud juba korraldanud mitu terrorirünnakut viimaste kuude jooksul ning organiseerisid uut peatset terrorirünnakut.

Iisraeli armee: Hizbollah´ rünnakud tõmbavad Liibanoni sõtta

Äärmusrühmituse Hizbollah eskaleeruvad rünnakud riskivad Liibanoni sõtta tõmbamisega, hoiatas Iisraeli armee pühapäeval pärast uusi tulevahetusi piiril.

"Hizbollah... tõmbab Liibanoni sõtta, millest Liibanonil ei ole midagi võita, küll aga palju kaotada," ütles Iisraeli kaitseväe kõneisik Jonathan Conricus. "Hizbollah mängib väga-väga ohtlikku mängu. Nad eskaleerivad olukorda. Näeme iga päev uusi rünnakuid."

"Kas Liibanoni riik on tõesti valmis seadma Gaza terroristide nimel ohtu selle, mis on alles riigi jõukusest ja suveräänsusest. Seda peavad Liibanoni võimud endalt ise küsima ja sellele küsimusele ka vastama," lisas Conricus.

Hiljutistes tulevahetustes sai Liibanonis surma neli Hizbollah´ võitlejat ja üks Palestiina äärmusrühmituse Islamidžihaad liige, Hizbollah´ tankitõrjetules on saanud haavata kolm Iisraeli sõdurit ja kaks Tai võõrtöölist. Iisrael on andnud kümnetele Liibanoni piiri äärsete kogukondadele evakueerimiskäsu, ka mitu tuhat liibanonlast on piirialadelt põgenenud.

Pentagon: USA aktiveerib kaitsesüsteemide paigutamist kogu Lähis-Itta

Pentagon tõstis laupäeval sõjalist valmisolekut Lähis-Idas ning andis korralduse aktiveerida õhutõrjesüsteemid kogu regioonis, USA lisaväed on saanud käsu olla valmis võimalikuks viimiseks piirkonda.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles avalduses, et sammud tehti vastuseks "Iraani ja selle käsilaste hiljutistele sammudele Lähis-Ida olukorra eskaleerimiseks". Austin ei täpsustanud, kui palju lisajõude USA piirkonda saadab.

Hamas: Iisraeli öistes õhulöökides hukkus Gazas vähemalt 55 inimest

Iisraeli öistes õhulöökides Gaza sektorile sai surma vähemalt 55 inimest, teatas sektori Hamasi valitsus pühapäeval.

"Üle 55 märtri," teatas valitsuse pressibüroo pärast Iisraeli teadet õhurünnakute hoogustamisest vastuseks Hamasi 7. oktoobri rünnakutele.

Iisraeli rünnakud lõid rivist välja Damaskuse ja Aleppo lennuväljad

Iisraeli rünnakud lõid pühapäeval rivist välja Süüria kaks peamist lennuvälja, teatas Süüria riiklik ajakirjandus viitega sõjaväeallikale.

"Täna kella 5.25 paiku korraldas Iisrael õhurünnakud Damaskuse ja Aleppo rahvusvaheliste lennuväljade vastu. Damaskuse lennuväljal sai surma üks ja haavata teine tsiviiltöötaja," ütles sõjaväeallikas riikliku uudisteagentuuri SANA teatel. "Lennuväljad katkestasid lennuradadele tekitatud materiaalsete vigastuste tõttu töö."

Süüria transpordiministeerium teatas, et lennud suunatakse ümber Latakia lennuväljale.