Kell 18.45 "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Toomas Väli ja Urmas Paet

Ukraina kasutas Vene vägede vastu esimest korda USA ATACMS-i rakette. Kui efektiivsed need on ja kas enneolematuid ohvreid nõudnud Vene vägede pealetung Avdijivkas on läbi kukkunud, seda kommenteerib "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Toomas Väli.