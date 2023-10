Esmaspäev on pilvine ja kohati sajab vähest vihma või lörtsi

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ja puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 4, saartel kuni 7 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too ning kohati võib veidi vihma tibutada. Mitmel pool on ka jätkuvalt udu, mis hajub alles pärastlõunal. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis ja termomeetrinäit on 2 kuni 4 kraadi. Vaid Hiiumaal on kuni 7 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja selle sekka ka lörtsi. Puhub põhja- ja loodetuul 2 kuni 8, õhtul rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 8 kraadi.

Nädal jätkub aga aina talvisemal noodil. Teisipäev ja kolmapäev mööduvad küll suurema sajuta, kuid kohati on võimalik vähene vihma- ja lörtsisadu. Neljapäev ja reede mööduvad aga mitmel pool lume ja lörtsisajuselt, saartel tuleb ka vihma.

Õhutemperatuur astub väikeste, aga kindlate sammudega aina allapoole. Nii et kui teisipäeval on päevasel ajal väljas +2 kuni +7 ja öösel -1 kuni +6 kraadi, siis reedeks on õhk langenud päeval -1 kuni +2, öösel -3 kuni -1 kraadini.