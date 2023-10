Oluline 23. oktoobril kell 5.58:

- ISW: Venemaa suunab lisaüksusi Avdijivka alla suurtele kaotustele vaatamata;

- Odessas oli kuulda plahvatusi Vene droonirünnaku järel;

- Zelenski: Ukraina vastab Venemaa igasugusele terrorile;

- Zelenski sõnul on Ukraina positsioonid Avdijivka ümber kaitstud;

- Zelenski tänas Katari abi eest.

ISW: Venemaa suunab lisaüksusi Avdijivka alla suurtele kaotustele vaatamata

Mõttekoja ISW hinnangul suunab Venemaa sõjaväeline juhtkond lisaüksusi Avdijivka rindele, kuigi seni Vene kaotused seal on olnud suured. Samuti toob ISW välja, et Vene rünnakud Avdijivka all on 19. ja 20. oktoobril ebaõnnestunud.

ISW toetub oma analüüsis mitme Vene sõjablogija väitele, et viimastel päevadel pole Avdijivka rindel suuri muutusi toimunud. Mõttekoja hinnangul viitab see pausile Vene rünnakutes pärast seda, kui 19. ja 20. oktoobril aset leidnud rünnakutes kandsid Vene väed suuri kaotusi.

Veel ühe Vene sõjablogija sõnul on Vene vägedel raskusi Ukraina miiniväljade ületamisega. ISW märgib, et ka Ukrainal on varem olnud probleeme Vene miiniväljade ületamisega Lõuna-Ukrainas. Pole teada, kas Vene väed suudavad oma taktikaid olukorraga kohanemiseks muuta nagu on teinud Ukraina üksused.

Ukraina allikate sõnul aga jätkab Venemaa uute üksuste suunamist Avdijivka rindele. Ukraina Tavria grupi vägede pressiesindaja Oleksandr Štupuni teatel suunab Venemaa uusi mobiliseeritutest koosnevaid üksuseid Avdijivka alla otse Vene territooriumilt.

Odessas oli kuulda plahvatusi Vene droonirünnaku järel

Vene droonirünnakud algasid pühapäeva õhtul. Esimesteks oblastiteks, kus käivitus õhuhäire, olid Tšernihivi ja Sumõ oblastid Ukraina põhjaosas.

Kella ühe paiku hakkas õhuhäire töötama Lõuna-Ukraina oblastites. Odessa ja Kirovohradi oblastis oli õhuhäire põhjuseks droonirünnaku oht, Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis hoiatasid võimud Vene raketirünnaku eest.

Sotsiaalmeedias leviva info järgi oli kuulda Odessas ka plahvatusi.

Hiljem käivitus õhuhäire Kiievi, Vinnõtsja, Hmelnõtskõi ja Žõtomõri oblastis Vene drooniohu tõttu.

Zelenski: Ukraina vastab Venemaa igasugusele terrorile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Ukraina vastab Venemaale Harkivi oblastis postiterminali ründamise ja selle terrori igasuguste ilmingute eest, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Kindlasti reageerime Venemaa igale selle terrori ilmingule. Ja ka sellele õhulöögile. Terroristid ei murra Ukraina tahet kaitsta oma rahvast, oma riiki ja oma iseseisvust. Inimeste tahet töötada oma riigi nimel. Oma Ukraina nimel. Valmisolek võidelda selle nimel, et mitte kunagi Moskvas poleks reaalset põhjust loota, et Ukraina kunagi murdub. Ukraina ei murdu. Ta jääb püsima. Ta peab vastu," ütles president.

Riigipea rõhutas, et vaatamata kõigele tõrjub Ukraina oma maalt välja Vene kurjuse.

"Peamine on aga rinne, meie kaitse. Kõigi nende tegevus, kes on praegu lahingus, lahingupostidel, positsioonidel. Iga päev vajame Ukraina jaoks tulemust - vastu pidada. Lüüa tagasi Venemaa kallaletungid, hävitada okupandid, liikuda edasi. Kasvõi kilomeeter või kasvõi 500 meetrit, aga iga päev edasi, et Ukraina positsioone parandada ja okupantidele survet avaldada. See annab riigile jõudu ja motiveerib kogu maailma meid aitama. Ja see tõestab, et Vene terror ei tööta," seletas Zelenski.

Ukrainas Harkivi oblastis hukkus laupäeval Vene vägede raketirünnakus postiterminalile vähemalt kuus ja sai viga 14 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

"Kõik kuus hukkunut ja 14 kannatanut okupantide rünnakus olid firma töötajad, kes viibisid postiterminalis," edastas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov.

Zelenski sõnul on Ukraina positsioonid Avdijivka ümber kaitstud

Ukraina positsioonid Donetski oblasti idaosas rindelinna Avdijivka ümber on kaitstud, kinnitas pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises rahva poole Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Avdijivka ja Marinka suunal käivad praegu eriti karmid lahingud. Venelaste arvukad rünnakud. Aga meie positsioonid on kaitstud," sõnas riigipea.

Hiiglasliku tehase ümber ehitatud Avdijivkas elas enne sõda umbes 30 000 inimest. Umbes 1600 inimest elab kohalike võimude andmetel endiselt pommivarjenditeks muudetud keldrites.

Kesklinn on Venemaa igapäevaste suurtükirünnakute ja kuudepikkuse õhupommitamiskampaania tõttu täielikult hävitatud.

Zelenski tänas Katari abi eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustas pühapäeval telefonivestluses Katari emiiri Tamim bin Hamad Al-Thani riigi olulise vahendajarolli eest ebaseaduslikult Venemaale küüditatud Ukraina laste tagasisaatmisel, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Oleme saanud dokumenteerida, et on peaaegu 20 000 röövitud last. See on kohutav arv, kuid tegelik on veelgi suurem. Seetõttu peame seda teed jätkama. Oleme valmis edasiseks koordineerimiseks ja koostööks," ütles president.

Katari esindajad olid enne seda teatanud riigi vahendatud mehhanismi raames nelja Ukraina lapse koju naasmisest.

Zelenski tänas lisaks Katari 100 miljoni dollari väärtuses humanitaarabi andmise eest, mille eesmärk on tugevdada energiasektorit, aga ka varustuse hankimine haiglatele.

Ühtlasi märkis Ukraina president Pärsia lahe riikide osalemise olulisust Ukraina rahuvalemi elluviimisel ja tänas Katari augustis Saudi Araabias toimunud riikliku julgeoleku nõunike konsultatsioonidel osalemise eest. Samuti avaldas riigipea tänu selle eest, et Katari delegatsioon kavatseb osaleda järgmisel nädalal Maltal toimuval kohtumisel.