Taiwani suurettevõte Foxconn sattus Hiina võimude uurimise alla

Taiwani elektroonikatootja Foxconn sattus Hiinas uurimise alla, mis viis ettevõtte aktsiate languseni. Foxconni rajaja Terry Gou on üks kandidaatidest Taiwani presidendi ametikohale.

Hiina riiklik ingliskeelne väljaanne The Global Times kirjutas eelmise nädala lõpus, et Hiina maksuametnikud on korraldanud läbiotsimisi Foxconni kontorites Guangdongi ja Jiangsu provintsis, ning maakasutuse üle järelevalvet pidavad ametnikud korraldasid läbiotsimisi Henani ja Hubei provintsis.

Foxconn ütles, et see teeb uurijatega koostööd, vahendas Financial Times.

The Global Times samuti tsiteeris eksperti, kelle sõnul peavad Taiwanil rajatud ettevõtted võtma vastava ühiskondliku vastutuse ning mängima positiivset rolli Taiwani ja Mandri-Hiina vahelistes suhetes.

Foxconn on enim tuntud Apple'i iPhonide tootjana. Foxconni aktsiad langesid esmaspäeval 1,7 protsenti, aga ettevõtte Mandri-Hiinas registreeritud tütarfirma aktsiad langesid tervelt 10 protsenti, mille järel kauplemine automaatselt peatus.

Ettevõtte rajaja Terry Gou kandideerib Taiwani presidendiks, kuigi neljast peamisest kandidaadist on tema toetus väikseim – kõigest seitse protsenti valijatest. Jaanuaris toimuvate Taiwani valimiste tulemus võib olulisel määral mõjutada Taiwani ja Hiina vahelisi suhteid.

Kuigi Gou loobus ettevõtte tegevjuhi ametikohast neli aastat tagasi, säilitab ta 12,5-protsendilist osalust ettevõttes aktsionärina.

Mandri-Hiinas tegutsevad Taiwani ettevõtted on varem korduvalt sattunud Pekingi poliitilise ja administratiivse surve alla. Hiina ametnike sõnul on Taiwani ettevõtetel kohustus edendada "rahumeelseid arenguid" kahe valitsuse vahel.

Hiina peab Taiwanit enda territooriumi osaks ning vahel ähvardab saare sõjalisel teel enda kontrolli alla võtmisega.

Gou väidab, et tema aastatepikkune Mandri-Hiinas äri tegemise kogemus ei tähenda seda, et presidendina tema tegutseks Pekingi juhtnööride järgi.

"Kui Hiina ütleb mulle, et kui ma ei kuula neid, siis nad konfiskeerivad minu Foxconni vara, siis ma vastan, et nad võivad seda teha. Ma ei hakka nende käskudele kuuletuma, mind ei saa hirmutada," ütles Gou oma presidendikampaania avaüritusel augusti lõpus.