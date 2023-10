Uuring: Haley ja DeSantise toetus võrdsustus

Haley toetus on kaheksa protsenti, DeSantise toetus on samuti kaheksa protsenti. Donald Trumpi toetus on aga 59 protsenti. Endise New Jersey kuberneri Chris Christie, endise asepresidendi Mike Pence'i ja ettevõtja Vivek Ramaswamy toetus jääb kolme protsendi juurde, vahendas New York Post.

RealClearPoliticsi küsitluse kohaselt on Haley toetus 7,4 protsenti, DeSantise toetus 12,8 protsenti ja Trumpi toetus 59,1 protsenti.

Haley ja DeSantis on viimaste päevade jooksul pidanud sõnasõda selle üle, kas USA peaks võtma vastu Gazast pärit põgenikke. Trump aga jätkab Joe Bideni administratsiooni kritiseerimist.

Emersoni küsitlus näitas, et Trumpi toetab 47 protsenti valijatest, Bidenit 45 protsenti valijatest. RealClearPoliticsi küsitlus andis Trumpile 0,6 protsendilise edumaa.

Emersoni küsitlus tehti 16.-17. oktoobril. Uuringus osales 1578 registreeritud valijat, veamäär oli kuni 2,4 protsendipunkti.