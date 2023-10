Kell 21.40 "Esimene stuudio": Mart Võrklaev riigieelarvest

Järgmise aasta riigieelarve esimene lugemine möödus parlamendis opositsiooni terava kriitika all. Millisteks kompromissideks on koalitsioon valmis? Kuidas Eesti majandusele uus hoog sisse saada? Millist eesmärki ikkagi täidab kavandatav automaks? Stuudios on rahandusminister Mart Võrklaev.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.