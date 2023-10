Hiina kinnisvaraarendaja Country Garden jättis võlakohustused täitmata

USA bank Citigroup, mis on kõnealuse võlakirja usaldusisikuks, teavitas kinnisvarahiiu kreeditore, et võlakirjade intressimaksed jäetakse tegemata. Võlakirja usaldusisikuks olev institutsioon vastutab intressimaksete õigeaegse tegemise eest ning esindab kreeditoride huve võlgniku maksete tegemata jätmise puhul.

Country Garden on Hiina suurim kinnisvaraarendaja. Ettevõte ei teinud õigeaegselt intressimakseid oma võlakirjade pealt septembris, kuid võlausaldajatel oli veel lootus, et maksed toimuvad 30-päevase armuaja jooksul. Citigroupi teade tähendab, et lootused ei täitu.

Country Gardeni peamine konkurent Evergrande keeldus oma rahvusvahelisi võlakohustusi täitmast juba kaks aastat tagasi ning selle USA-s tegutsev haru taotles selle aasta suvel endale pankrotikaitset. Tegemist on järjekordse märgiga Hiina kinnisvarasektorit tabanud raskuste süvenemisest.