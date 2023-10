Pärnu Lennuvälja tee kolmekilomeetrine teelõik valmib tänavu

Tee-ehitus läheb maksma 2,4 miljonit eurot. Tee kordategemist planeeriti juba aastaid, aga varem selleks vahendeid ei leitud. Praeguse seisuga on suur osa teest juba asfaltkatte saanud ja kui ehituseks sobivat ilma jätkub, ei lähe lõpliku valmimiseni enam kaua.

"Täies pikkuses projekteerisime ja ehitame välja jalgrattatee. Mis tähendab seda, et kui ikka lennujaamast linna ja tagasi on võimalik suvisel perioodil sõita nii tõuksidega kui ka igasugu muude kummaliste akuliikuritega, mis tänapäeval liiguvad. Rääkimata, et võib jala minna ja jalgrattaga ka. Ja mis kõige tähtsam: kergliiklejad on põhisõiduteest eraldatud. Autodele ja muudele liikurmasinatele on projekteeritud kõvakattega korralik tee, mis ühendab nii Pärnu linna kui ka elamurajooni," rääkis transpordiameti Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.