Neljapäev tuleb miinuskraadidega

Ilm jätkub kõledana. Neljapäeval on väike eelis veel kõrgrõhualal, mis kaugeneb öösel Karjala kohale ja selle servas on meil taevas õhuke kõrge pilvekiht, mis sadu ei anna. Idakaarest saabuv õhk on ikka külm ja temperatuur langeb miinuspoolele. Rannikul jääb üle nulli, sest tuul on tugev.

Ööl vastu neljapäev on nii selgemat taevast kui ka pilvi, mis aga sadu ei anna. Puhub idatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saartel kuni +3 kraadi. Märjad teelõigud külmuvad ja on libedad.

Hommik on ka suuremas osas õhukese kõrge pilvevinega, Saaremaal ja Liivi lahe ümbruses on küll madalamaid pilvi, aga neist ka sadu ei tule. Puhub tugev idatuul, puhanguid 12, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saartel rannikul veidi üle 0 kraadi. Teedel on kohati libedaid lõike.

Ennelõunal vaheldub päike pilverünkadega ja ilm on sajuta. Pärastlõunal on saartel ja mandri lõunaosas pilvisem ning poetab veidi lund, lörtsi, Liivi lahe ääres ka vihma. Puhub idatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Reedel tuleb kerget lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Öö on miinustes, päev nullilähedane.

Laupäeval lisandub sajupilvi, millest saame lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Temperatuur on nulli ümber, rannikul plussis.

Pühapäeval on sajuhooge harvem ja need on vesisemad. Öö on veel nullilähedane, päev kindlalt plusspoolel.