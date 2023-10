Ühendriikides Maine'i osariigis hukkus tulistamistes 18 inimest

Maine'i osariigi ametnikud kinnitasid neljapäeval, et osariigi suuruselt teises linnas Lewistonis sai kolmapäeva õhtul toimunud mitmes tulistamises surma vähemalt 18 inimest.

Osariigi kuberneri Janet Millsi sõnul on lisaks hukkunutele 13 vigastatut.

Osariigi politsei kinnitas neljapäeval toimunud pressikonverentsil, et tulistajat pole veel tabatud. Politsei jätkab operatsiooni tulistaja tabamiseks. Politsei esindaja hoiatas samuti, et tulistaja on relvastatud ja ohtlik.

FBI ja osariigi politsei tegelevad tulistaja otsimisega kogu osariigis.

Mills ütles, et osariigi võimudel on igakülgne föderaalvõimude toetus tulistaja tabamiseks. Ta lisas, et suhtles president Joe Bideniga juhtunu teemal.

Politseiametnik William Ross seletas pressikonverentsil sündmuste kronoloogiat. Kõigepealt sai politsei kell 18.56 Maine'i aja järgi kõne, et Lewistoni rekreatsioonikeskuses toimub tulistamine.

Kell 19.08 hakkasid saabuma teised kõned tulistamise kohta.

Hukkunutest seitse leiti keeglisaalist ja kaheksa restoranist, veel kolm inimest suri saadud vigastustesse haiglas. Kokku 18 hukkunust on identifitseeritud ainult kaheksa.

Seoses tulistamisega otsitakse taga 40-aastast Robert Card'i.

Osariigi ametnikud keeldusid spekuleerimast, kas tulistajal võisid olla vaimse tervise probleemid, kuid antud versiooni uuritakse. Samuti keeldusid ametnikud ja politsei spekuleerimast, mis võisid olla tulistaja motiivid.

Politsei sõnul kasutatakse tulistaja otsingutel helikoptereid.

Lewiston on Maine'i osariigi suuruselt teine linn. Nii Lewiston kui ka ümbritsevad väiksemad linnad on liikumiseks suletud ning politsei ja osariigi võimud andsid kohalikele elanikele korralduse varjuda.