Riigikaitsekomisjoni liikmed heidavad esimehele ette passiivsust

"Valimistest on möödunud kuus kuud, selle aja jooksul peaks komisjon töötama täistuuridel, kuid mulle tundub, et pigem saame oma tegevusi kirjeldada mugava kulgemise kui süstemaatilise riigikaitse edendamisena. Loomulikult ei teosta komisjon täidesaatvat võimu, kuid meie vastutus on teostada parlamentaarset järelevalvet ja nõuda puuduste kõrvaldamist," alustas Kiili oma kirja, mis on täismahus üleval riigikaitsekomisjoni esmaspäevase istungi protokollis, kirjutas Eesti Päevaleht.

Kiili ei nimetanud kirjas komisjoni esimehe Kalev Stoicescu nime, kuid suuresti näevad komisjoni liikmed, et Kiili kriitika on suunatud just esimehe pihta.

Nii mõnigi riigikaitsekomisjoni liige heidab passiivsust ette esimehele Kalev Stoicescule (Eesti 200).

"Ei saa leppida olukorraga, kus kaitseväe üle tsiviilkontrolli ei teostata ja ei teostata sellepärast, et komisjoni esimees pelgab," kirjutas näiteks üks komisjoni liige.

Samuti heideti Stoicescule ette, et seoses Balticconnectori gaasitoru purunemisega tulnuks korraldada erakorraline riigikaitsekomisjoni istung, milleks Stoicescu põhjust ei näinud.

Kalev Stoicescu arvates on saanud riigikaitsekomisjoni, aga ka terve riigikogu maine Meelis Kiili kirja lekkimise tõttu kahjustada. Stoicescu sõnul pani ta selle teema kolmel korral komisjoni päevakorda, ent kuna Kiili ei saanud osaleda, siis ta loobus.

"Pärast kolme ebaõnnestunud katset ma seda rohkem päevakorda ei pannud, kuid mitte ükski komisjoni liige ei nõudnud enam teema arutamist," sõnas Stoicescu.