Rootsi kohus mõistis spionaažis süüdistatud mehe õigeks

Kohus leidis, et 60-aastase Sergei Skortsovi tegevus ei olnud spionaaž.

"Selle juhtumi puhul on põhiküsimus, kas kohtualuse tegevus võis viia spionaažini," ütles kohtunik Jakob Hedenmo ja lisas, et süüdistaja ei suutnud tõestada, et see oli kohtualuse kavatsus.

60-aastane Skvortsov on elanud Rootsis alates 1990. aastatest ja juhtinud import-ekspordiettevõtteid. Skvortsovi süüdistati "ebaseaduslikus luuretegevuses" USA ja Rootsi vastu kümne aasta jooksul kuni vahistamiseni 2022. aasta novembris.

Süüdistuse kohaselt oli Skvortsov oma ettevõtetega "platvormiks Vene sõjaväeluurele GRU ning osa Venemaa riiklikust süsteemist lääne tehnoloogia ebaseaduslikuks hankimiseks".

Skvortsov eitas kõiki süüdistusi. Süüdimõistmisel võinuks teda oodata kuni nelja-aastane vanglakaristus.