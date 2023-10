Hispaania kogus pea kolm miljardit eurot erakorraliste maksude kaudu

Kogutud maksutulu on plaanitust 400 miljoni euro võrra suurem. Kokku koguti 1,644 miljardit eurot energiaettevõtete kasumite erakorralise lisamaksustamise kaudu ning 1,263 miljardit eurot erakorralise pangamaksu kaudu, vahendab Euractiv.

Kuigi solidaarsusmaksudeks nimetatud maksud kehtestati alles selle aasta jaanuaris ning nende kehtivusajaks pidi olema ainult kaks aastat, leppis nüüd ametis olev koalitsioon maksustamisperioodi pikendamises teadmata ajaks, mis võimaldab koguda täiendavat maksutulu veel mitme aasta jooksul.

Maksu kehtimise aja pikendamine sõltub sellest, kas sotsialistist peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez saab parlamendilt mandaadi ametis jätkamiseks.

Samuti lubas rahandusminister María Jesús Montero, et niinimetatud solidaarsusmaksude määrasid vaadatakse üle, et tagada võimalikult suurema maksulaekumise.

Mitmed Hispaania energiaettevõtted ja pangad vaidlustavad maksu kohtus ning taotlevad selle tühistamist.

Õiguslikule vaidlusele vaatamata arvab rahandusminister, et valitsusel õnnestub kehtestatud maksudega tulevikus jätkata.

"Me loodame, et kohus tunnistab meie õigust. Me oleme alati öelnud, et on mõistlik, et need, kes teenivad rohkem, panustavad rohkem. See on üldsuse huvides," ütles Montero raadiole Cadena SER kolmapäeval.

Lisaks pankade ja energiaettevõtete erakorralisele maksustamisele kehtestas Hispaania valitsus niinimetatud solidaarsusmaksu eraisikute varadele, mille väärtus on suurem kui 3 miljonit eurot. Veebruaris nimetas Montero seda otsust rahanduslikuks õigluseks.