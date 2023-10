Mehhikos hukkus 27 inimest orkaani tõttu

Mehhiko meedias avaldatud piltidest on näha, et peaaegu terve linn on üle ujutatud, puud on murtud ja majade katused on lendama löödud.

Acapulcos ja selle ümbruses elavast 800 000 inimesest on enamik jäänud vooluta. Peamine linna viiv maantee oli blokeeritud orkaanist põhjustatud maalihke tõttu ning võimud suutsid ühenduse taastada alles ühe ööpäeva möödudes. On häiritud ka mobiilside.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles, et linna on saadetud 10 000 sõjaväelast ning riik hakkab tegelema ehitustöödega.

Siiski kaebavad kohalikud elanikud, et sõduritel puudub rusude puhastamiseks vajalik varustus. Samuti ei suutnud valitsus veel taastada elektrivoolu. Presidendi sõnul ei jäänud linnas püsti ühtegi elektriliini.

Otis ägenes ootamatult kõrgeima ehk viienda kategooria orkaaniks kolmapäeval. Veel nädala alguses ennustasid mudelid, et orkaan jääb nõrgaks troopiliseks tormiks. Seetõttu ei osanud ametnikud teavitada inimesi evakueerimise olulisusest ning Acapulco elanikud polnud loodusõnnetuse saabumiseks valmis.