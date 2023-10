Hiina välisminister valmistab USA-s ette Xi võimalikku visiiti

Hiina välisminister Wang Yi alustab neljapäeval kõnelusi Washingtonis, samas kui ka Hiina president Xi Jinping kaalub võimalust külastada järgmisel kuul USA-d, et siluda lõhesid maailma kahe suurima majanduse vahel.

USA president Joe Biden kutsus Xi osalema San Franciscos Aasia ja Vaikse ookeani Majanduskoostöö (APEC) tippkohtumisel, kuid on hoidnud Hiina suhtes karmi liini, jätkates sihitud sanktsioone ja toetades vaidlustes Pekingiga vankumatult Ühendriikide liitlasi.

Hiina välisminister Wang Yi alustab visiiti kohtumisega juunis Pekingis käinud välisministri Antony Blinkeniga, kes võõrustab oma kolleegi õhtusöögil suletud uste taga.

Reedel räägib Wang Valges Majas riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivaniga. Bideniga pole kohtumist välja kuulutatud, kuid pärast seda, kui Xi Pekingis Blinkeni vastu võttis, on kohtumine tõenäoline.

USA ametnikud on korduvalt rääkinud kontaktide vajadusest Hiinaga, et vältida halvimaid stsenaariume.

"Me konkureerime Hiinaga (selles) igal viisil vastavalt rahvusvahelistele reeglitele – majanduslikult, poliitiliselt ja muul viisil. Kuid ma ei otsi konflikte," ütles Biden kolmapäeval Austraalia peaministrit Anthony Albaneset tervitades.

USA ja Hiina on viimasel ajal püüdnud suhteid parandada, milles on oluline osa kahe riigi tipp-poliitikute vastastikusel visiitidel. Nii käis sel nädalal Pekingis mõjukas demokraat ja Bideni lähedane liitlane California kuberner Gavin Newsom. Kuigi kuberneri visiit keskendus enamasti kliimateemadele, arvavad analüütikud, et seegi võis olla osa Bideni ja Xi kohtumise ettevalmistamisest.