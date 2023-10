Saksamaa andis Ukrainale üle kolmanda IRIS-T õhutõrjesüsteemi. Zelenski sõnul kaotas Venemaa Avdijivka all terve brigaadi. Vene miinitraaler sattus Krimmi lähedal miini otsa ja sai oluliselt kahjustada. Briti luure sõnul säästab Venemaa tiibrakette talvisteks rünnakuteks. Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ütles, et Ühendriigid ootavad Venemaa okupatsioonivägede rünnakute ägenemist Ukraina lahinguväljadel.

Saksamaa andis Ukrainale üle kolmanda IRIS-T süsteemi

Saksamaa teatas uuest sõjalise abi paketist Ukrainale. Üle antava varustuse hulgas on juba kolmas raketivastase õhutõrje süsteem IRIS-T.

"Isegi kui olukord turvalisusega maailmas jätkuvalt halveneb, me ei lõpeta Ukraina toetamist. [...] Olen väga õnnelik, et saime nii kiiresti üle anda kolmanda IRIS-T süsteemi. See on vajalik Ukraina kaitsmiseks," ütles Saksa kaitseminister Boris Pistorius.

Lisaks andis Saksamaa üle rakette IRIS-T süsteemide jaoks, mitu jalaväe lahingumasinat, mitu drooni ja 5 000 155-millimeetrilist laskemoona.

Kokku on Saksamaa sel aastal üle andnud Ukrainale 5,4 miljardi euro väärtuses sõjaabi.

Siiski keeldub Saksa valitsus üle andmast kaugmaarakette Taurus, mida Ukraina tahaks kasutada Vene sõjaliste sihtmärkide tabamiseks Krimmis.

Ukraina lasi Mõkolajivi oblastis alla kolm Vene Kh-59 raketti

Ukraina teatas kolme Vene Kh-59 raketi alla laskmisest Mõkolajivi oblastis.

Lisaks on Hersoni oblastis lastud alla kaks Vene droon Lancet.

Esindajatekoja uue esimehe sõnul tuleb Ukraina ja Iisraeli toetamise üle eraldi hääletada

USA Kongressi esindajatekoja uus esimees Mike Johnson ütles intervjuus Fox Newsile, et esindajatekoja vabariiklaste arvates tuleb hääletada Ukraina ja Iisraeli abipakettide üle eraldi.

USA president Joe Biden pakkus eelmisel nädalal välja 106 miljardi dollari suurust eelnõu, milles oleks korraga vahendid nii Ukraina kui iisraeli aitamiseks.

Siiski märkis Johnson, et USA ei kavatse Ukrainast lahkuda ja oli veendunud, et Venemaa võit Ukraina sõjas võib innustada mitte ainult Kremlit, vaid ka Hiinat.

"Me ei saa lasta Vladimir Putinil Ukrainas võita, sest ma ei usu, et ta selle juures peatub. Peame toetama ka oma olulist liitlast Lähis-Idas, milleks on Iisrael," ütles ta.

Samal ajal toetas Johnson mõtet, et Ukraina annaks kulutatud raha kohta rohkem aru. Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov märkis, et see kontroll on "loomulik".

Lisaks soovisid vabariiklased saada lisateavet USA presidendi Joe Bideni administratsiooni strateegia kohta Ukrainas.

"Me tahame teada, mis eesmärk seal on, mis on Ukraina lõppeesmärk. Valge Maja pole seda esitanud," ütles Johnson.

Zelenski: Venemaa kaotas Avdijivka all terve brigaadi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunakile, et Venemaa kaotas vähemalt ühe brigaadi püüdes ümbritseda Ukraina sõjaväe kontrolli all olevat Avdijivkat Donetski oblastis.

Samuti tänas Zelenski Sunakit Briti sõjaabi eest Ukrainale. Peaministrid arutasid Ukraina õhukaitsesüsteemide tugevdamist.

Zelenski lubas samuti Sunakile, et viljakoridor jätkab tegevust Vene ohule vaatamata.

Purustused Avdijivkas, oktoober 2023. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS//STRINGER/Yevhen Titov

Vene miinitraaler Krimmis sattus miini otsa ja sai oluliselt kahjustada

Sotsiaalmeedias hakkasid levima väited, et Venemaa okupeeritud Krimmis sõitis Vene miinitraaler "Vladimir Kozitski" neljapäeval miini otsa. Pealtnägijad väitsid, et laeva kohal oli näha musta suitsu. Juhtunu järel viidi laev Sevastopoli sadamasse.

Neljapäeval tuli Sevastopoli elanikelt väiteid tugevast värinast, kuigi plahvatust polnud kuulda.

Briti luure: Venemaa säästab tiibrakette talvisteks rünnakuteks

Briti luureametnike hinnangul varub Venemaa tõenäoliselt laskemoona kaugpommitajate jaoks, et kasutada seda talvel koos droonidega Ukraina energiataristu vastu.

"Vene õhujõudude kaugmaa raskepommitajad ei ole korraldanud tiibraketirünnakuid Ukraina alale rohkem kui kuu aega, see on pikimaid pause sellistes rünnakutes pärast sõja algust," öeldakse Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi suhtlusvõrgustiku X (Twitter) sõnumis reedel.

Märgitakse, et hoolimata võimalusest kasutada muid löögirelvi, jäävad Venemaa täppislöökide andmise peamiseks vahendiks kaugpommitajad. "Peaaegu kindlasti pidi Venemaa vähendama löökide sagedust, et täiendada oma kahanevat tiibrakettide AS-23a KODIAK (Vene terminoloogias Kh-101) varu," märgivad asjatundjad.

"Tõenäoliselt kasutab Venemaa kogu äsja toodetud laskemoona, et rünnata talvel Ukraina energiataristut. Tõenäoliselt jätkab Venemaa iga sellise kampaania täiendamist Iraani kamikaze-droonide rünnakutega," oletavad luureasjatundjad.

Venemaa teatas väidetavast Ukraina droonirünnakust Kurski tuumajaamale

Venemaa teatas reedel, et Ukraina tegi öösel katse rünnata drooniga tuumaelektrijaama Venemaa piirialal, kuid ei suutnud jaamale purustusi tekitada.

"26. oktoobri õhtul peatati vaenlase kolme mehitamata lennumasina rünnak Kurski tuumaelektrijaamale. See ei mõjutanud jaama tööd," ütles Ukraina piiri lähedal asuva elektrijaama pressiteenistus sotsiaalmeedias.

Venemaa väiteid pole võimalik kinnitada.

USA ennustab Venemaa rünnakute ägenemist Ukrainas

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ütles neljapäeval, et Ühendriigid ootavad Venemaa okupatsioonivägede rünnakute ägenemist Ukraina lahinguväljadel.

"Oodata on rohkem Venemaa rünnakuid. See on dünaamiline konflikt ja me peame meeles pidama, et Venemaal on endiselt ründevõimeid ja võib lähikuudel saavutada taktikalisi edusamme," märkis Kirby Valge Maja pressikonverentsil.

Kirby rõhutas, et sellise tulemuse saavutamiseks ei arvesta Venemaa jätkuvalt oma sõdurite eludega Avdijivka ümbruses ja ka mujal.

Kirby rääkis enne seda, et Venemaa hukkab sõdureid, kes üritavad keelduda uues verises pealetungis osalemisest Ida-Ukrainas, kus Vene okupandid on kandnud märkimisväärseid kaotusi isikkoosseisus.

"Meil on teavet, et Venemaa sõjavägi on tegelikult hukanud sõdureid, kes keelduvad käske täitmast," kinnitas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Meil on ka teavet, et Vene komandörid ähvardavad hukata terveid üksusi, kui nad püüavad Ukraina suurtükitule eest taanduda," jätkas Kirby.

Kirby ei avaldanud täpsemaid üksikasju, kui temalt küsiti väidetavate hukkamiste või selle kohta, kuidas USA sai vastavasisulise informatsiooni.

Venemaa on tugevdanud rünnakuid Avdijivka ja Kupjanski linnade ümbruses püüdes rindejoont enne talve nihutada.

Kirby sõnul kandis Venemaa märkimisväärseid kaotusi. Muu hulgas kaotati vähemalt 125 soomusmasinat.

"Vene sõjavägi näib kasutavat seda, mida me nimetaksime inimlainete taktikaks. Pole üllatav, et Vene vägede võitlusvaim on väga halb," lisas Kirby.

ISW: Vene armee kaotused on Avdijivkas suuremad kui Vuhledaris

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et venelased on kaotanud Avdijivkas rohkem sõjatehnikat kui Vuhledaris. Aasta alguses toimusid Vuhledari ümbruses suured lahingud.

Ukraina sõjaväelaste väitel olid Vene vägede soomustehnika kaotused Vuhledaris lõpuks nii suured, et Vene väed pidid muutma oma taktikat ning piirduma jalaväerünnakutega. Vene vägede kaotusi Vuhledaris kritiseeris siis ka Vene sõjablogijad.

Praegu käivad Avdijivka ümbruses ägedad lahingud ning Ukraina jätkab vaenlase rünnakute tõrjumist.

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja kolonel Oleksandr Štupun ütles neljapäeval, et alates 10. oktoobrist ulatusid Venemaa kaotused Avdiijivka ja Marinka lähedal 5000 hukkunu ja haavatu ning 400 soomukini.

Sloveenia firma saatis Ukrainale droone

Sloveenia droonifirma saatis hiljuti Ukraina sõjaväele luuredroone, vahendas The Kyiv Independent.

Droonifirma C-Astral varustas Ukrainat Belini droonidega. Neid droone kasutatakse luure- jälgimisoperatsioonideks.

Sloveenia kaitseministeerium pole droonide tarnimist kommenteerinud. Pole veel selge, kas C-Astral tarnis droonid iseseisvalt või tegi koostööd ka valitsusega.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 560 sõdurit

- elavjõud umbes 297 680 (võrdlus eelmise päevaga +560);

- tankid 5145 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 9726 (+11);

- suurtükisüsteemid 7162 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 834 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 556 (+0);

- lennukid 320 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5390 (+1);

- tiibraketid 1538 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9513 (+6);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1011 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.