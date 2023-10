Puhkuselendude arv Tallinna lennujaamast võrdluses mullusega vähenes

Sel nädalal on Tallinna Lennujaama kaudu reisil 66 000 inimest, aga puhkusereise on ikkagi vähem kui möödunud aastal, sest majanduslangus annab mõnevõrra tunda, ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

"Sügisene koolivaheaeg on Tallinna Lennujaamas puhkusereisimise kõrghooaeg, kevadine vaheaeg on rahulikum, kuid see reisijate arvu tervikuna ei mõjuta, sest ärireisijaid on selle võrra vähem, aga puhkusereisijaid on rohkem," ütles Pärgmäe.

Nädalas läbis Tallinna lennujaama 66 000 reisijat.

"Koolivaheaeg ei ole ühenädalane projekt. Näeme aktiviseerumist juba nädal või isegi kaks nädalat varem, kui minnakse kaugemale. Puhkama sõidetakse ka veel reedel," sõnas Pärgmäe.

Lennujaam parkimismajas on 1200 kohta ja praegu on täituvus 95 protsenti. "Enne koolivaheaega renoveerisime veel ühe parkla, kus on 400 parkimiskohta ja täituvus on 80 protsenti," ütles Pärgmäe.

"Tallinna Lennujaama terminal on ehitatud teenindama 2,6 miljonit reisijat aastas, aga seal aastal teenindasime juba 2,9 miljonit reisijat. Maja kipub väikseks jääma. Koolivaheajal satuvad lennud kindlale lainele. Laupäeva varahommikul stardib neli lennukit stardib sisuliselt korraga Antalyasse," sõnas Pärgmäe.

"Lennundus reageerib majanduslangusele teravalt, lennureisijate arv langeb kaks korda rohkem kui majandus langeb. Meie lennureisijate arv pole nii palju vähenud, laias plaanis eelmise aasta tasemele. eelmisel aastal oli tunda pensionifondide vabanemise mõju," selgitas ta.

Eelmisel aastal oli tšarterreisijaid oluliselt rohkem, lisas Pärgmäe.