Taani muutis koraani põletamist keelava seaduse leebemaks

Taani teatas keelu kehtestamise plaanist pärast seda, kui islamiusu püha raamatu põletamine vallandas viha moslemiriikides ja valitsus leidis, et saa hakkab ohustama riigi julgeolekut.

"Eelnõu kitsendati nii, et see puudutab suure usulise tähtsusega pühakirjade ebasündsat kohtlemist," ütles justiitsministeerium.

Algses eelnõus räägiti suure usulise tähtsusega objektidest.

Taani parlament arutab uut teksti 14. novembril.

Eelnõu esialgset varianti kritiseerisid mitmed poliitikud, kunstnikud, meedia- ja sõnavabaduse eksperdid, kelle sõnul olnuks see naasmine 2017. aastal tühistatud jumalateotust keelustava seaduse juurde.

Politsei ja kohtuametnikud kartsid, et seda oleks raske jõustada.

"Muudatustega, mis me nüüd välja pakume, on seadus lihtsamini navigeeritav – ka politsei ja kohtute jaoks," ütles justiitsminister Peter Hummelgaard ja märkis, et terrorioht Taanile on kasvanud.