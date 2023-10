Demokraat Dean Phillips kandideerib presidendiks Bideni vastu

Minnesota osariiki USA Kongressi esindajatekojas esindav Phillips teavitas oma kandideerimisest sotsiaalmeedias postitatud video kaudu.

"Meil on teatud väljakutsed. Me peame parandama majandust, ja me peame parandama Ameerikat," ütles videos jäätiseärimehest Phillips. Hiljem reedel peab Phillips kõnet toetajate ees New Hamshire'i osariigis, kus toimuvad jaanuaris esimesed eelvalimised. Reedel on New Hampshire'is ühtlasi viimane kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg.

54-aastane Phillips, kes osutus esmakordselt valituks esindajatekotta 2018. aastal, on varem korduvalt soovitanud teistel demokraatidel kandideerida eelvalimistel USA president Joe Bideni vastu. Ometi praegu ainus Bideni vastu kandideeriv vähegi tuntud kandidaat on aktivist ja raamatuautor Marianne Williamson, kes tulutult pürgis presidendiks ka 2020. aastal.

Hiljuti teatas demokraatide eelvalimistel osalemisest loobumisest Kennedy suguvõsa esindaja Robert F Kennedy Jr, kes nüüd pürgib presidendiks hoopis sõltumatu kandidaadina.

Samas näitavad arvamusküsitlused, et paljud demokraatide valijad on mures Bideni vanuse pärast. Wall Street Journali augustikuine küsitlus näitas, et kahe kolmandiku demokraatide arvates on Biden liiga vana, et uuesti presidendiks pürgida.

Phillipsi kandideerimine vaevu suudab Bidenile suurt ohtu esindada. Bidenil ja demokraatide üleriigilisel komiteel (DNC) on kokku 91 miljonit dollarit kampaaniaraha kontol ning käesoleva aasta kolmandas kvartalis said Biden ja DNC kokku 71 miljonit dollarit annetusi.

Samas suudab edukate ärimeeste suguvõsast Phillips ise oma kampaaniat rahastada. Saadikuna esitatud huvide deklaratsioonis seisab, et Phillipsil on 20 kuni 70 miljonit dollarit varasid.

Joe Bideni jaoks on probleemiks asjaolu, et ta ei osale New Hampshire'i osariigi eelvalimistel, kuna need pole DNC poolt heaks kiidetud korralduslike vaidluste tõttu.

Seetõttu on Phillipsil lootust võita New Hampshire'i osariigis eelvalimised, kuigi osariigi juhtivad demokraadid kutsuvad valijaid üles kirjutama valimissedelile Bideni nime. Phillipsi nimi hakkab olema otse sedelile trükitud.