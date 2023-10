Hispaanias võis kiriku seksuaalvägivalla ohvriks langeda 200 000 last

Komisjoni ettekandes ei esitata konkreetseid arve, vaid öeldakse, et rohkem kui 8000 inimese hulgas läbi viidud küsitluse põhjal on 0,6 protsenti Hispaania 39 miljonist täiskasvanud elanikust kannatanud lapsena vaimulike seksuaalse väärkohtlemise all.

Kui lisada ka kiriku ilmalikud liikmed, tõuseb ahistatute osakaal 1,13 protsendi ehk rohkem kui 400 000 inimeseni, ütles Hispaania õigusvahemees Ángel Gabilondo pressikonverentsil uuringutulemusi tutvustades.

Katoliku kirikut on raputanud seksuaalkuritegevuse skandaalid juba viimased 20 aastat ja paljastusi on tulnud paljudest riikidest, nüüd siis ka Hispaaniast.

Erinevalt paljudest teistest riikidest on traditsiooniliselt katoliiklikus, kuid aastatega äärmiselt ilmalikuks muutunud Hispaanias hakanud vaimulike seksuaalkuriteod avalikkuse ette jõudma alles hiljuti, nii et seda kogeda saanud inimesed süüdistavad kirikut kinnimätsimises.

"Kahjuks on olnud palju aastaid teatud soov eitada kuritarvitamisi või varjata või kaitsta süüdlasi," ütles endine haridusminister Gabilondo.

Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez ütles, et sõltumatu aruanne on oluline verstapost riigi demokraatias.

Raportis kritiseeritakse katoliku kiriku suhtumist ja heidetakse ette ebapiisavat reageerimist teadetele laste kuritarvitamisest. Uuringu läbiviijad teevad ettepaneku luua riiklik fond ohvrite kannatuste hüvitamiseks.

Vahetult enne raporti parlamendile tutvustamist teatas Hispaania piiskoppide konverents, et kutsub esmaspäevaks kokku erakorralise koosoleku asja arutamiseks.

Hispaania parlament kiitis 2022. aasta märtsis suure häälteenamusega heaks ettepaneku moodustada riikliku õigusvahemehe juhitav sõltumatu komisjon heitmaks valgust kaitsetute poiste ja tüdrukute seksuaalsele kuritarvitamisele katoliku kirikus.

Hispaania katoliku kirik on aastaid kategooriliselt keeldunud oma uurimist läbi viimast ja ta ei nõustunud ka sõltumatu komisjoni töös osalema. Seksuaalset väärkohtlemist puudutavad dokumendid andis kirik siiski komisjoni käsutusse.