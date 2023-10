Iisrael teatas õhulöökidest 150 Gaza maa-alusele sihtmärgile

Iisraeli relvajõud teatasid laupäeval, et nende hävitajad andsid öise rünnaku ajal sõjas Hamasiga õhulööke 150 Gaza sektori põhjaosa maa-alusele sihtmärgile. Iisrael blokeeris Gazas interneti ja telefoniside.

"Meie üksused tegutsevad Gazas nii nagu nad tegid seda eile," ütles kaitseväe kõneisik major Nir Dinar AFP-le.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari ütles reede õhtul televisioonis edastatud uudistebriifingul, et maaväed laiendavad reede õhtul oma operatsioone.

Sõjaväe avalduse järgi said tabamuse "terroritunnelid, maa-alused võitlusruumid ja maa-alune lisataristu".

"Lisaks tapeti mitu Hamasi terroristi," seisis avalduses.

Korrespondendid Gaza sektoris ja Lõuna-Iisraelis ütlesid, et suurtüki- ja õhurünnakud jätkusid ka laupäeva hommikul, ehkki väiksema intensiivsusega kui öösel.

Iisraeli sõjavägi teatas eraldi avadluses, et ühes rünnakus tapeti surma Hamasi õhusõja juht Asem Abu Rakaba, kel oli oluline 7. oktoobri rünnakutes.

Iisraeli sõjaväe andmetel vastutas Abu Rakaba Hamasi droonide, paraplaanide, õhuseire ja õhutõrje eest.

"Ta juhtis terroriste, kes sisenesid paraplaanidega Iisraeli ja vastutas droonirünnakute eest IDF-i (Iisraeli kaitseväe) kontrollpostidele," öeldi avalduses.

Gazas võimul olev palestiina äärmusrühmitus Hamas ütles laupäeval, et selle võitlejad Gazas on valmis Iisraeli rünnakutele täie jõuga vastu astuma, pärast seda, kui Iisrael tugevdas õhu- ja maapealseid rünnakuid, vahendab Reuters.

Gazas võimul oleva palestiina äärmusrühmituse Hamas sõjaline tiib teatas reede hilisõhtul, et peab Iisraeli üksustega Gaza sektori kahes piirkonnas lahinguid.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus teatas, et WHO ei saa sidekatkestuse tõttu ühendust oma töötajate ja tervishoiuasutustega Gazas.

"Samuti muudab elektrikatkestus võimatuks kiirabil vigastatuteni jõuda," ütles Tedros. "Patsientide evakueerimine pole sellistes tingimustes võimalik ega ka turvalise peavarju leidmine," ütles ta.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et Iisrael peab lõpetama hulluse ja lõpetama Gaza rünnakud, vahendab AFP.

Erdogan kutsus sotsiaalmeedias inimesi Istanbuli Atatürki lennujaama Palestiinat toetavale meeleavaldusele.

Hamasi 7. oktoobri piiriüleses rünnakus Iisraelile sai surma 1400 inimest ja võeti üle 200 pantvangi. Iisraeli vasturünnakutes Gaza sektorile on Hamasi tervishoiuministeeriumi teatel surma saanud üle 7300 inimese.