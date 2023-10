Lindora laadal oli tänavu väljas üle 450 kaupleja

Lindora laada külastajatel tuli varuda kannatust, sest kuna rahvast oli kokku tulnud palju, oli keeruline leida laadaplatsile viivate teede ääres parkimiskohta.

"Aastaid 20 tagasi oli see laat oluliselt väiksem, aga elu on edasi läinud, kõik tahavad kaubelda. See on nagu kokkusaamise koht, kus inimesed tulevad, võtavad sõbrad kaasa, toovad oma väliskülalised siia ja ostetakse seda ehedat maalähedast kaupa. See on ehe laat metsa sees, siin ei ole elektrit, eile küsiti isegi pangaautomaati, aga kahjuks, mida ei ole, seda ei ole," rääkis laada korraldaja Ivar Traagel.

Lindora laata hakati pidama juba umbes sada aastat tagasi ning seda on nimetatud ka lambalaadaks.

"Lindora laadal on hästi palju lambaliha müüjaid, lambaliha läheb kordades rohkem kui tavalaadal," ütles laadamüüja Oliver.

Paljud ostjad tõdesid, et ka laadakaupade hinnad on võrreldes varasemaga märgatavalt tõusnud.