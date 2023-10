Pühapäeval on päev selgem, kuid õhtul hakkab taas sadama

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Lääne-Eestis on paiguti udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 7, Peipsi järvel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril 0 kuni -5, rannikul kuni +2 kraadi.

Hommik on valdavalt pilvine. Rannikul sajab kohati lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 9, Peipsi järvel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 0 ja +1 kraadi vahele.

Päeval on ajuti ka selgimisi, kuid kohati sajab ikka lund, lörtsi ja vihma. Tuul on jätkuvalt muutliku suunaga 1 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi ning teedel on kogu päeva libeduseoht.

Uue nädala algus möödub samuti lume-, lörtsi- ja vihmasajuselt, kuid kolmapäev ja neljapäev mööduvad vahelduseks olulise sajuta. Õhutemperatuur väga suurt muutust järgnevate päevade jooksul läbi ei tee, nii et päevane õhutemperatuuri vahemik jääb -1 ja +4, öine -4 ja +4 kraadi vahele. Erisusena on nädala esimestel päevadel Lõuna-Eestis aga kuni 10 kraadi sooja ning rannikualadel on samuti keskmisest alati mõni kraad soojem.