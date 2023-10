Gaza sektoris taastus internetiühendus

"Reaalajas võrguandmed näitavad, et internetiühendus Gaza sektoris on taastunud," edastas ettevõte.

AFP töötaja Gazas teatas omakorda, et ta sai pärast kella nelja varahommikul taas internetti kasutada ja võtta telefoni teel ühendust inimestega sektori lõunaosas.

Internetiühendus katkes Gazas reedel, kui Iisrael andis aktiivselt õhulööke palestiina äärmusrühmituse Hamas sihtmärkidele.

Hamas: Gazas on Iisraeli rünnakutes hukkunud üle 8000 inimese

Hamasi tervishoiuministeerium teatas ööl vastu pühapäeva, et Gaza sektoris on alates 7. oktoobrist Iisraeli rünnakutes hukkunud üle 8000 inimese.

"Iisraeli agressiooniga seotud surmade arv on tõusnud üle 8000, pooled neist on lapsed," teatas ministeerium.

Laupäeval teatas ministeerium 7703 hukkunust, kelle seas on üle 3500 lapse.

See on suurim Gaza sõjaohvrite arv alates 2005. aastast, mil Iisrael territooriumilt ühepoolselt taandus.

Punase Risti juht: maailm ei tohi taluda olukorda Gaza sektoris

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) president kutsus laupäeval maailma tegutsema, et peatada "inimkannatuste talumatu tase" Gaza sektoris.

"See on katastroofiline ebaõnnestumine, mida maailm ei tohi taluda," ütles Mirjana Spoljaric, kui Iisrael kuulutas, et sõjas palestiina äärmusrühmitusega Hamas on alanud massiliste pommitamistega uus etapp.

Pärsia lahe äärsed araabia riigid avaldasid muret Gaza pärast

Pärsia lahe äärsed araabia riigid avaldasid laupäeval muret Gaza sektori pärast ja hoiatasid Iisraeli edasiste maismaaoperatsioonide eest.

Saudi Araabia nimetas Iisraeli maavägede sissetungi Gazasse õigustamatuks ning Omaan taunis võimalikke sõjakuritegusid.

"Saudi Araabia taunib ja mõistab hukka igasugused Iisraeli maismaaoperatsioonid, seda ohu tõttu, mida need kätkevad palestiina tsiviilisikutele", ütles kuningriigi välisministeerium avalduses.

Ar-Riyad hoiatas tõsiste tagajärgede eest regiooni stabiilsusele.

Katari välisminister Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani ütles sotsiaalmeedias, et Iisraeli tegevusel on rängad tagajärjed tsiviilelanikele ning laastavad humanitaar- ja majandusmõjud.

Iisrael on rünnanud Gazat alates 7. oktoobrist, mil palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad korraldasid Iisraelile üllatusrünnaku, milles sai ametlikel andmetel surma 1400 inimest.