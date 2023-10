USA: Iisraelil on kohustus teha vahet Hamasil ja Gaza tsiviilelanikel

Gaza sektoris taastus internetiühendus, teatas internetivabadust eri riikides jälgiv ettevõte Netblocks pühapäeva varahommikul. Iisraeli relvajõud teatasid aga sõdurite arvu suurendamisest Gazas. USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Iisraelil on kohustus teha vahet Hamasil ja Gaza tsiviilelanikel.

Olulised sündmused 29. oktoobril:

- USA: Iisraelil lasub kohustus teha vahet Hamasil ja Gaza tsiviilelanikel;

- Gaza sektoris taastus internetiühendus;

- IDF: suurendasime sõdurite arvu Gazas;

- Hamas: Gazas on Iisraeli rünnakutes hukkunud üle 8000 inimese;

- Punase Risti juht: maailm ei tohi taluda olukorda Gaza sektoris;

- Pärsia lahe äärsed araabia riigid avaldasid muret Gaza pärast;

- Iisraeli sõjavägi: lõunas suurenevad tsiviilisikute abistamise võimalused;

- Kohalikud elanikud: Iisrael tegi õhulööke Gaza suurima haigla ümbrusse;

- ÜRO juht: olukord Gazas muutub iga tunniga meeleheitlikumaks;

- Iraani president: Iisraeli sammud võivad sundida kõiki tegutsema.

USA: Iisraelil lasub kohustus teha vahet Hamasil ja Gaza tsiviilelanikel

Iisrael peab tegema kõikvõimaliku süütute inimeste kaitsmiseks Gazas ja tegema vahet Palestiina äärmusrühmituse Hamas liikmete ja tsiviilelanike vahel lahingutsooniks muutunud palestiinlaste enklaavis, hoiatas Valge Maja pühapäeval.

"Nagu olen öelnud varem ja nagu ütles president, lasub Iisraelil koorem astuda vajalikke samme tegemaks vahet Hamasil, mis ei esinda palestiina rahvast, ja süütutel palestiina tsiviilelanikel," ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan uudistekanali CNN jutusaates State of the Union ("Olukorrast riigis").

Sullivani sõnul helistab president Joe Biden hiljem pühapäeval Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, kellele edastab taas USA seisukoha, et tavakodanikke tuleb kaitsta.

Gaza sektoris taastus internetiühendus

"Reaalajas võrguandmed näitavad, et internetiühendus Gaza sektoris on taastunud," edastas internetivabadust eri riikides jälgiv ettevõte Netblocks pühapäeva varahommikul.

AFP töötaja Gazas teatas omakorda, et ta sai pärast kella nelja varahommikul taas internetti kasutada ja võtta telefoni teel ühendust inimestega sektori lõunaosas.

Palestiina telekommunikatsiooniettevõte (Paltel) on samuti kinnitanud, et Gaza sektoris hakatakse järk-järgult taastama laua-, mobiili- ja internetiteenuseid.

"Meie tehnilised meeskonnad tegelevad usinalt sisevõrgu infrastruktuuri kahjustustega keerulistes tingimustes," kirjutati sotsiaalmeedias.

Internetiühendus katkes Gazas reedel, kui Iisrael andis aktiivselt õhulööke Palestiina äärmusrühmituse Hamas sihtmärkidele.

IDF: suurendasime sõdurite arvu Gazas

Iisraeli relvajõud on suurendanud Gaza sektoris võitlevate sõdurite arvu, ütles pressiesindaja pühapäeval.

"Me suurendasime öö jooksul kaitsejõudude vägede sisenemist Gaza sektorisse ning nad ühinesid vägedega, kes seal juba võitlevad," ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari televisioonis edastatud teates.

Iisraeli soomusväed ja jalavägi alustasid reede õhtul operatsiooni Gaza sektoris, mida kaitseminister Yoav Gallant nimetas uueks faasiks sõjas territooriumi valitseva islamirühmitusega Hamas.

Seni olid Iisraeli väed teinud väiksemaid sissetunge ja seejärel Gazast väljunud, praegu kestev kohalolek on pikim alates sõja puhkemisest 7. oktoobril.

Õhust ja suurtükkidest on palestiinlaste enklaavi pommitatud pidevalt.

"Me laiendame järk-järgult maismaategevust ja oma vägede haaret Gaza sektoris," ütles Hagari.

Hamas: Gazas on Iisraeli rünnakutes hukkunud üle 8000 inimese

Hamasi tervishoiuministeerium teatas ööl vastu pühapäeva, et Gaza sektoris on alates 7. oktoobrist Iisraeli rünnakutes hukkunud üle 8000 inimese.

"Iisraeli agressiooniga seotud surmade arv on tõusnud üle 8000, pooled neist on lapsed," teatas ministeerium.

Laupäeval teatas ministeerium 7703 hukkunust, kelle seas on üle 3500 lapse.

See on suurim Gaza sõjaohvrite arv alates 2005. aastast, mil Iisrael territooriumilt ühepoolselt taandus.

Punase Risti juht: maailm ei tohi taluda olukorda Gaza sektoris

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) president kutsus laupäeval maailma tegutsema, et peatada "inimkannatuste talumatu tase" Gaza sektoris.

"See on katastroofiline ebaõnnestumine, mida maailm ei tohi taluda," ütles Mirjana Spoljaric, kui Iisrael kuulutas, et sõjas Palestiina äärmusrühmitusega Hamas on alanud massiliste pommitamistega uus etapp.

Pärsia lahe äärsed araabia riigid avaldasid muret Gaza pärast

Pärsia lahe äärsed araabia riigid avaldasid laupäeval muret Gaza sektori pärast ja hoiatasid Iisraeli edasiste maismaaoperatsioonide eest.

Saudi Araabia nimetas Iisraeli maavägede sissetungi Gazasse õigustamatuks ning Omaan taunis võimalikke sõjakuritegusid.

"Saudi Araabia taunib ja mõistab hukka igasugused Iisraeli maismaaoperatsioonid, seda ohu tõttu, mida need kätkevad Palestiina tsiviilisikutele", ütles kuningriigi välisministeerium avalduses.

Ar-Riyad hoiatas tõsiste tagajärgede eest regiooni stabiilsusele.

Katari välisminister Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani ütles sotsiaalmeedias, et Iisraeli tegevusel on rängad tagajärjed tsiviilelanikele ning laastavad humanitaar- ja majandusmõjud.

Iisrael on rünnanud Gazat alates 7. oktoobrist, mil Palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad korraldasid Iisraelile üllatusrünnaku, milles sai ametlikel andmetel surma 1400 inimest.

Iisraeli sõjavägi: lõunas suurenevad tsiviilisikute abistamise võimalused

Iisraeli sõjavägi (IDF) käskis Gaza tsiviilelanikel liikuda lõunasse, öeldes, et humanitaarabi võimalused laienevad Wadi Gazast lõuna pool.

IDF-i pressiesindaja Daniel Hagari kordas, et sõjavägi on liikumas järgmisse etappi sõjas Hamasi vastu Gazas õhust, maalt ja merelt.

Ta ütles, et Iisrael on korduvalt hoiatanud Gaza elanikke, et nad liiguksid eemale Hamasi tugipunktidest, lisades, et nüüd on see hoiatus veel kiireloomulisem.

"Põhja-Gaza ja Gaza linna tsiviilisikud peaksid ajutiselt liikuma Wadi Gazast lõunasse turvalisemasse piirkonda, kus nad saavad vett, toitu ja ravimeid. Homme laienevad Egiptuse ja USA juhitud humanitaarabijõud Gazasse," ütles Hagari.

Videoavaldus postitati X-i, endise nimega Twitter, pühapäeva varahommikul, kuid see oli salvestatud laupäeval.

Kohalikud elanikud: Iisrael tegi õhulööke Gaza suurima haigla ümbrusse

Iisrael tegi pühapäeva varahommikul õhurünnakuid Gaza suurima haigla ümbrusse, ütlesid elanikud.

Shifa haigla Gaza linnas on täis nii patsiente kui tuhandeid palestiinlasi, kes seal rünnakute eest varju otsivad.

Iisraeli väitel on Gaza sektorit valitseval Hamasil haigla all komandopunkt.

Ümberkaudsete elanike sõnul on õhurünnakud purustanud enamiku haiglasse viivatest teedest.

Iisraeli võimude sõnul on enamik Gaza põhjaosa elanikest on võtnud kuulda tema tungivat soovitust sektori ohutumasse lõunaossa suunduda.

Tegelikult on aga Põhja-Gazasse jäänud sadu tuhandeid palestiinlasi, kellest kümned tuhanded on otsinud pelgupaika Shifa haiglast, mis on täis ka rünnakutes viga saanud inimesi.

Iisraeli sõjavägi avaldas hiljuti arvutiga loodud pildid arvatavatest Hamasi rajatistest Shifa haiglas ja selle ümbruses. Nende olemasolu kinnitasid ülekuulamisel ka vangi võetud Hamasi võitlejad.

Iisraeli relvajõud ei ole teateid haigla ümbruse pommitamisest kommenteerinud.

ÜRO juht: olukord Gazas muutub iga tunniga meeleheitlikumaks

ÜRO peaseketär Antonio Guterres hoiatas pühapäeval, et olukord Gaza sektoris muutub iga hetkega halvemaks, ja kordas üleskutset relvarahule, et luupainajalik verevalamine lõpeks.

"Olukord Gazas muutub iga tunniga üha meeleheitlikumaks. Mul on kahju, et hädavajaliku humanitaarpausi asemel, mida toetab rahvusvaheline kogukond, on Iisrael sõjalisi operatsioone laiendanud," ütles Nepali külastav Guterres.

"Surma ja haavata saanud inimeste hulk on täiesti vastuvõetamatu."

"Maailm on tunnistajaks meie endi silme all aset leidvale humanitaarkatastroofile," ütles Guterres.

"Üle kahe miljoni inimese, kel pole ohu eest kuhugi minna, on jäetu ilma eluks hädavajalikust – veest, toidust, peavarjust ja arstiabist – samal ajal kui neid lakkamatult pommitatakse."

ÜRO juht kordas üleskutset kehtestada otsekohe humanitaarrelvarahu, vabastada tingimusteta kõik pantvangid ja lubada Gazasse humanitaarabi, mis vastaks elanike vajadustele.

"Me peame ühendama jõud, et lõpetada see Gazas, Iisaelis ja igal pool mujal maailmas, ka siin Nepalis, selle läbi kannatavate inimeste õudusunenägu."

Iraani president: Iisraeli sammud võivad sundida kõiki tegutsema

Iraani president Ebrahim Raisi hoiatas pühapäeval, et Iisraeli rünnakud Gazale võivad sundida kõiki tegutsema.

"Sionistliku režiimi kuriteod on ületanud punased jooned ja see võib sundida kõiki tegutsema," ütles Raisi pühapäeval.

"Washington palub, et meie ei teeks midagi, aga nemad ise jätkavad Iisraeli laialdast toetamist," lisas ta.

"USA saatis sõnumi vastupanuteljele, kuid sai selge vastuse lahinguväljal," ütles ta, kasutades terminit, mis viitab islamivabariigi liitlastele nagu Liibanoni Hizbollah, Jeemeni huthid ning šiiarühmitused Iraagis ja Süürias.

Hamasi rahaliselt ja sõjaliselt toetav Iraan nimetas 7. oktoobri rünnakut edukaks, kuid kinnitab, et tema sellega seotud ei olnud.

"Iraan peab oma kohuseks toetada vastupanurühmitusi, aga vastupanurühmitused on oma arvamustes, otsustes ja tegevuses sõltumatud," ütles Iraani president laupäeval usutluses Al Jazeerale.

"Ühendriigid tunnevad väga hästi meie praeguseid võimeid ja teavad, et neist on võimatu jagu saada."