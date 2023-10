Häirekeskus sai pühapäeval kella 14.50 ajal teate, et Tartu maakonnas Koogi külas on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduautoga Opel on sõidetud lauges kurvis teelt välja vette.

Autost leiti kaks meest, kes õnnetuses hukkusid.

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Liiklust reguleerib sündmuskohal politsei.