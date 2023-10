Päästjate sõnul redelauto puudumine Viljandi kortermaja kustutamist ei seganud

Põlengu tõttu reede õhtul katuseta jäänud Viljandi neljakorruselises korterelamus tegeleti pühapäeval niiskuskahjustuste kõrvaldamisega, maja on saanud tagasi kütte ja elektri. Päästeameti kinnitusel ei saa veel väita, et õnnetuse põhjustas just rõdul töötanud gaasigrill. Redelauto puudumine päästjate sõnul tule kustutamist ei takistanud.

Zinaida neljaliikmeline pere oli reede õhtul enne kella 19 kodus, kui ülakorruse rõdult kostus imelik müra ja sähvatas oranž valgus.

"Karjusin lastele, et jookske akna juurest ära. Ja järsku käiski sealt siuke suur pauk, et põhimõtteliselt me jõudsimegi ainult mõne minutiga, kes mida kaasa haaras, ja jooksime välja," kirjeldas ta.

Päästeamet reageeris sündmusele suurte jõududega. Kõik elanikud viidi majast välja, enamus leidis varjupaiga sugulaste juures. Kaks inimest vajasid aga ka tervisekontrolli.

"Nii palju on praegu teada, et rõdu peal plahvatas gaasiballoon. Aga mis seade sinna järgi oli ühendatud, see veel 100 protsenti selge ei ole. Menetlejad hakkavad homme siin tööle, siis selgub ka täpselt see põhjus," rääkis lõuna päästekeskuse operatiivjuht Kristjan Mikk.

Redelautot Viljandi päästekomando käsutuses pole, käsiredeliga pääseb vaid kolmandale korrusele, kuigi linnas leidub ka üheksakorruselisi hooneid. Päästeameti kinnitusel redelauto puudumine kustustutöid Toome tn 14 majas siiski ei seganud.

"Katusele oli hea juurdepääs tänu sellele, et trepikojas olid avaused selleks olemas. Ja vett ka sai juhtida otse koldesse," ütles Mikk.

Miku sõnul on Viljandi päästekomandol redelauto enamuse ajast olnud ning järgmisel aastal saabub redelauto uuesti Viljandisse.

Esialgse hinnangu kohaselt maksab põlenud kortermaja katuse taastamine umbes 150 000 eurot. Halb on aga see, et maja ei ole kindlustatud.

"Meil oli just suvel koosolek, oli teema arutlusel, aga korteriomanikud loobusid kindlustusest," tõdes korterelamu Toome 14 haldur Reigo Rannu.

Sündmuse erakordsuse tõttu kogunes linna kriisimeeskond, sest ohus olid ka naabermajade elanikud. Tuli organiseerida põlenud maja valve, avati kriisitelefon.

"Samamoodi eile Viljandi linnavalitsus avas konto (EE191010302005477009, selgitus "Toome tulekahju"), kuhu saab teha annetusi selle maja taastamiseks. Esmaspäeval on valitsuse istung, eks me siis peame arutama, kas ja kuidas me veel aidata saame," rääkis Viljandi kriisimeeskonna juht, abilinnapea Kalvi Märtin.