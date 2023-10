Huvilised said giidiga uudistada Marimetsa raba

Raba ehk kõrgsoo on soo viimane arengujärk, kus turbakiht on nii paks, et taimejuured ei ulatu enam põhjaveeni. Sellele eelneb soo kujunemisel siirdesoo ja soo esimene etapp ehk madalsoo. Läänemaal Marimetsas võib näha kõiki neid arengujärke.

Sood on olulised elupaigad hulgale liikidele, pakuvad marjasaaki ja on kohaks, kus käiakse loodust nautimas, kuid sellega nende roll ei piirdu.

"Sood on väga olulised puhta vee säilitajad nii, et soode tähtsus on inimeste jaoks väga mitmetahuline," ütles Silma Õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker.

Õpperetk meelitas kohale mõnikümmend erinevas vanuses inimest.

"Loodus oli äge, siis ma nägin samblaid ja samblikke ja need olid suhteliselt ägedad. Ja siis ma nägin mägra urgu ja see ring, mille ma tegin siin ümber selle lauka, oli ka päris äge," rääkis rabaretkel käinud Timo.

Valker ütles, et Marimetsa raba on Läänemaa kontekstis tähelepanuväärne sookooslus.

"Ja mis on väga tähtis, see märgala on suur. Ta hõlmab tuhandeid hektareid puutumatut loodust, kus inimesi liigub vähe ja ta on selline väga väikese inimmõjuga suur rikkumata looduskooslus," ütles Valker.

Marimetsa looduskaitseala saab külastada riigimetsa majandamise keskuse matkarada mööda.