Uus nädal algab keeruliste ilma- ja liiklusoludega

Esmaspäeva öösel laieneb lörtsi- ja lumesadu üle Eesti edelast kirde suunas. Saartel ja Lõuna-Eestis sajab ka vihma, vastu hommikut sajab Lõuna-Eestis jäävihma. Kohati tekib udu ning on jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti 12, saartel ja Liivi lahel kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub järk-järgult itta ja kagusse ning nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kraadist +4 kraadini, öö hakul on Kirde-Eestis külma kuni 4 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis ja saartel ka vihma, Kagu-Eestis võib tulla jäävihma. Kohati on udu, teedel on jäidet. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3, Saaremaal kuni +6 kraadini.

Päeval sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, mandril ka lund, kohati võib tulla jäävihma. Mitmel pool on udu ning jäidet. Puhub idakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11, Liivi lahel kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4, Lõuna-Eestis kuni +8 kraadini.

Teisipäeval tuleb Eestisse niisket ja sooja õhku juurde. Vihmasadu läheb tihedamaks pärastlõunal. Öösel on Põhja-Eestis veel miinuskraade, hommikuks valitsevad kõikjal plusskraadid. Lõuna-Eestis tuleb sooja 10 kraadi.

Kolmapäeval vihmasadu harveneb. Õhumass jaheneb veidi, kuid õhutemperatuur püsib nii öösel kui ka päeval plusspoolel. Neljapäeva öö toob mandrile väheseid miinuskraade, päev on plusskraadides. Kohati sajab veidi. Reedel võib ilm soojeneda.

Transpordiamet hoiatab suure libeduseohu eest

Transpordiamet hoiatas, et esmaspäeval võib mitmel pool tekkida teedel jäide ja seetõttu on suur libeduseoht.

Transpordiamet tuletas sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on veel all suverehvid, siis soovitab amet ilma tungiva vajaduseta öösel ja homme hommikul mitte liiklusesse asuda.